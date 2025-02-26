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Белорусам, которые получили греческий шенген, звонят из посольства

  • 26.02.2025, 10:58
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Белорусам, которые получили греческий шенген, звонят из посольства

Что спрашивают, и почему лучше ответить.

Внимание к белорусам, которые получили шенген или хотят это сделать, усиливается. Так, в декабре сотрудники визового центра Польши обзванивали тех, кто записался на подачу в Минском консульском округе. Их интересовало, как люди попали в очередь. В феврале номер консульства Греции в Москве стал все чаще высвечиваться на телефонах белорусов, получивших шенген этой страны. У людей просят подтвердить бронь в отеле. Если человек этого не делает, то последствия печальные, пишет «Зеркало».

По словам визовой экспертки и редакторки visaflow.live Анастасии Лысоковской, людям, которые получали греческий шенген, и в прошлые годы набирали и писали из консульства в Москве. Могли попросить подтвердить бронь в отеле. В феврале этих звонков стало больше.

— Раньше это была скорее редкость, чем закономерность. Сейчас звонки поступают часто, — говорит экспертка. — Во время разговора у человека просят выслать на электронную почту чек оплаты отеля. Если он этого не делает, визу аннулируют в одностороннем порядке. То же происходит, если консульство не смогло связаться с туристом.

Анастасия отмечает, что людям звонят бессистемно: набирают и тем, у кого раньше был греческий шенген, и тем, кому его вклеили впервые. Единственная закономерность, которую они с коллегами заметили: люди, с которыми связывались, за несколько дней до этого отменяли бронь отелей. Как консульство об этом узнало, Анастасия не в курсе. Предполагает, что они могли уточнить у гостиницы или проверить резервацию на сайте: подаваясь на визу, человек указывает, где планирует остановиться.

— О том, что виза аннулирована, человека заранее могут не предупредить. Это касается случаев, если ему не дозвонились, — говорит Анастасия. — От коллег знаю, что некоторым их клиентам, ответившим на звонок, но не подтвердившим бронь, приходило письмо с сообщением: «Консульство отправляет запрос на аннуляцию». Я так понимаю, это какой-то внутренний процесс, итог которого — отмена шенгена. Однако официально о результате можно узнать, только если им перезвонишь или уже на границе.

Слышала собеседница и о случаях, когда человек отказался от брони, через какое-то время ему позвонили из консульства, он не снял трубку, быстро оформил новую регистрацию в отеле, набрал консульство, отчитался, но ему все равно сказали, что «отправили запрос на аннуляцию».

— И все, нужно подаваться заново, — отмечает экспертка.

Стоит отметить, что право аннулирования шенгена прописано в ст. 34 Визового кодекса ЕС. Среди прочего в ней говорится: «Виза может быть отменена в том случае, если обнаружено, что условия выдачи перестали выполняться». Сюда можно отнести и отмену брони.

— У нас нет точного ответа, почему людям стали чаще звонить, — говорит Анастасия. — Насколько я знаю, появился новый консул. Возможно, в этом причина.

Напомним, что в декабре о звонках из визового центра рассказывали белорусы, которые записались на польский шенген. Речь шла о тех, кто относится к Минскому консульскому округу. Их набирали с вопросом, как они попали в очередь на подачу, и просили назвать код, который человеку тут же отправляли на электронную почту. Если он не мог этого сделать, регистрацию аннулировали. Эксперты предполагали, что так боролись с визовыми посредниками.

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