В России задержан вице-губернатор Вологодской области 1 26.02.2025, 11:01

Денис Алексеев

По делу о взятке в 100 миллионов рублей.

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Москве вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства региона Кирилла Бочарова по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По версии следствия, чиновники требовали 100 миллионов рублей от руководства лесопромышленного предприятия «Березник» за возобновление договора об аренде земельных участков под вырубку леса в Вологодской области.

Чиновников задержали с поличным при получении 30 миллионов рублей в помещении представительства Вологодской области в Староконюшенном переулке.

«Коммерсант» пишет, что чиновники также обещали компании «общее покровительство» и участие в инвестиционных проектах регионального правительства. В ходе уже состоявшихся встреч Бочаров успел получить первые 20 миллионов рублей. При этом встречи проходили под наблюдением правоохранительных органов. Позже помеченные деньги нашли дома у полпреда.

По информации издания, Алексеев отказался давать показания, «сославшись на плохое самочувствие». Собеседники газеты в органах власти Вологодской области допустили, что 44-летний вице-губернатор, проработавший на своем посту год, «мог случайно попасть в эту историю».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com