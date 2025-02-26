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«Желающих обзавестись дачей с каждым годом все больше»

  • 26.02.2025, 11:09
«Желающих обзавестись дачей с каждым годом все больше»

Какие дома покупают белорусы и за сколько?

С началом весны традиционно наблюдается рост предложений на рынке загородной недвижимости. Основной диапазон цен на дачи – $20–25 тыс. Такие дома с участком продаются быстро, долго «не висят». Между тем не застаиваются объекты и за $100 тыс., а на дома за $200 тыс. тоже есть свой покупатель.

Когда выгоднее покупать?

Предложения по продаже дач начинают активно поступать с начала февраля, рассказала Myfin.by менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова.

По ее словам, уже сейчас люди активно звонят, смотрят, покупают. Основной сезон продаж – март, апрель, май.

Эксперт констатирует, что спрос на дачи все время растет в последние четыре года. Это связано в том числе и с тем, что сегодня имеются сложности с выездом за границу, с получением визы. Поэтому люди приняли решение обзавестись своим домиком или дачей, где можно отдыхать летом.

– Если говорить про время, когда наиболее выгодно покупать дачу, то скажу так: да, осенью и зимой цена немного ниже, чем весной. Но это разница небольшая, в $1-2 тыс. При этом нужно иметь в виду, что именно к сезону количество предложений самое широкое. Если настроены потратить $20 тыс., то $1-2 тыс. не играют большой роли. Вдобавок именно в сезон есть из чего выбирать, – отмечает Лариса Самусенкова.

Собеседница считает, что однозначно меньшим спросом стали пользоваться у покупателей голые участки в садовых товариществах. Это обусловлено высокими ценами на строительные материалы, в связи с чем люди предпочитают приобретать готовое жилье.

– Покупая сегодня просто участок, сложно высчитать, во сколько обойдется строительство дома. Если раньше строители делали смету и требовалось умножить ее величину на два, чтобы получить примерную цифру, которую придется потратить, то сегодня никто даже не возьмется просчитывать эту сумму. На строительном рынке все непредсказуемо, – рассказала эксперт.

Что важно покупателям

– Все зависит от того, кто решил купить дачу. Если молодежь, то для них не важно транспортное сообщение, все они в основном с автомобилями. Если покупают люди пенсионного возраста, то транспортная доступность (то есть возможность добраться на дачу электричкой или маршруткой) имеет первостепенное значение. Такого большого значения для покупателей, как раньше, не имеет и размер участка. Молодежь ничего не собирается выращивать, большие участки поэтому не нужны. При этом если рядом с объектом есть лес и водоем, то это огромный плюс, – отметила Лариса Самусенкова.

Что еще? Если товарищество газифицировано, то оно приравнивается к элитным. И тогда стоимость участка может быть сразу в два-три раза выше из-за газа. В таких товариществах покупают люди небедные, они строят дома для круглогодичного посещения, отапливают эти дома и приезжают в течение всего года.

Спрос на самое дешевое

Самые дешевые дачи расходятся как горячие пирожки. Это дачи стоимостью от $5 до 12 тыс., которые покупают чаще всего и быстрее всего. К объектам стоимостью свыше $15 тыс. требования немного другие. Например, обязательно наличие воды. Если же дача стоит $25 тыс., то в доме должен быть санузел и душ.

При этом эксперт уверяет: хорошо продается абсолютно все.

– Раньше считалось, что быстро покупают именно дешевые дома. А сегодня можно с уверенностью сказать, что если дача чистая, в доме есть вода, плюс хорошее местоположение, то и за $25 тыс. они продаются на ура. Дома-новостройки стоимостью $45 тыс. с хорошим ремонтом, с ухоженным участком также не залеживаются, – обратила внимание специалист. – Например, недавно в нашем агентстве быстро ушла дача за $45 тыс. с прекрасными подъездными путями, в доме проведен газ, есть баня, открытая зона барбекю. То есть на каждый кошелек есть дача.

По загородной недвижимости, несмотря на рост курс доллара осенью прошлого года, в агентстве «Твоя столица» спада не ощутили. Хорошо «закрыли» октябрь, ноябрь и декабрь. Провальным был только январь, этом могло быть связано с праздниками, началом года.

– Кто-то считает и говорит, что цены на загородную недвижимость выросли, но они не видят тех цен, за какие продаются дома, а видят только те, которые заявляют продавцы. На самом деле цены не подросли, это многие продавцы в начале сезона надеются продать недвижимость подороже, – отметила Лариса Самусенкова.

Покупатель помолодел

Эксперт заметила, что среди покупателей сегодня стало больше молодежи, при этом требования у них завышенные.

– Молодые люди покупают домики от $15 тыс. и хотят, чтобы и участок был ухоженный, и вода была, и свежий ремонт. Также сейчас среди покупателей много семей с детьми, которым своя фазенда нужна как место для совместного отдыха. То есть покупатели дач помолодели, – констатирует специалист. – Если говорить про загородные дома (а не про дачи), то и они очень пользуются спросом. Даже старые деревенские дома покупают, чтобы потом реконструировать. При этом ценовой сегмент разный: и за $100 тыс. дома не застаиваются, и на дома за $200 тыс. есть свой покупатель.

Дома стоимостью $50-70 тыс. также можно купить, но это будет жилье, расположенное в 35 км и более от столицы. За дома, находящиеся в 25-километровой зоне относительно Минска, придется выложить сумму в районе $100 тыс., не меньше.

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