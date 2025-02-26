Украинские десантники взяли под контроль Котлино возле Покровска
- 26.02.2025, 11:14
Россиян выбили за пределы населенного пункта.
Сичеславские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино неподалеку от Покровска. ВСУ выбили врага за пределы села и не дали тому закрепиться.
Об этом сообщает Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
В ходе штурмовых восстановительных действий, десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины зачистили населенный пункт Котлино, что под Покровском.
Как отмечают военные, занятие этого населенного пункта позволило бы оккупантам выйти на трассу Покровск-Днепр, поэтому на его захват в свое время враг бросил значительные силы.
«Сичеславские десантники и смежные подразделения не позволили россиянам закрепиться в Котлиново и выбили оккупантов за его пределы», - подписано видео.