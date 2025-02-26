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Украинские десантники взяли под контроль Котлино возле Покровска

  • 26.02.2025, 11:14
Украинские десантники взяли под контроль Котлино возле Покровска

Россиян выбили за пределы населенного пункта.

Сичеславские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино неподалеку от Покровска. ВСУ выбили врага за пределы села и не дали тому закрепиться.

Об этом сообщает Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

В ходе штурмовых восстановительных действий, десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины зачистили населенный пункт Котлино, что под Покровском.

Как отмечают военные, занятие этого населенного пункта позволило бы оккупантам выйти на трассу Покровск-Днепр, поэтому на его захват в свое время враг бросил значительные силы.

«Сичеславские десантники и смежные подразделения не позволили россиянам закрепиться в Котлиново и выбили оккупантов за его пределы», - подписано видео.

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