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«У россиян могут возникнуть неудобные для Кремля вопросы»

  • 26.02.2025, 11:17
  • 1,078
«У россиян могут возникнуть неудобные для Кремля вопросы»
Алексей Гетьман

Почему Путин боится возвращения оккупантов с фронта?

Институт изучения войны (ISW) рассказал об одном из страхов Путина. Глава Кремля боится возвращения с фронта своей оккупационной армии.

Какие угрозы они несут? Об этом сайт Charter97.org поговорил с ветераном российско-украинской войны, майором запаса Нацгвардии Украины Алексеем Гетьманом:

— Известно, что люди возвращаются из армии с другим мироощущением. Очень часто они организовываются в преступные группировки и начинают заниматься криминалом. Люди, которые воевали, убивали, использовали оружие, могут легко справиться с гражданскими, которые никогда этого не видели.

Ветераны имеют, скажем так, преимущества. Они это чувствуют и начинают действовать. Но не все, а определенная часть.

Другая же часть уйдет в депрессию, могут начать выпивать или употреблять наркотики, но бывают и позитивные сценарии. После возвращения с войны сразу адаптироваться к той жизни, с которой они ушли, очень тяжело.

Ведь жизнь на войне очень сильно отличается от гражданской. Понимаете, это не та тяжесть, когда ты приехал в другую страну и не знаешь языка. Это другое «тяжело». Ценности, которые приветствуются и которые главные на гражданке, выясняется, что на войне они вообще ничего не значат. Психологически это очень тяжело. Это касается не только российской армии, а любой.

Сюда добавим то, что россияне будут рассказывать своим знакомым, друзьям, родным. Обязательно ведь будут встречи, посиделки. Их рассказы будут очень сильно отличаться от того, что транслирует российская пропаганда. У некоторых россиян могут возникнуть неудобные для Кремля вопросы о том, как было на самом деле.

— Американские эксперты считают, что глава Кремля не пойдет на демобилизацию из-за этих страхов. Куда он денет этих всех людей?

— Демобилизация все равно будет. Если война каким-то образом закончится, то где они будут содержать такое количество людей, которые сейчас находятся на линии фронта. В РФ нет столько казарм, чтобы всю эту армию в 1,5 миллиона где-то разместить.

Если не полная, то хотя бы частичная демобилизация. Они будут исходить из ситуации, резких движений никто делать не будет.

— Возможно ли появление каких-то конкурентов Путина среди вернувшихся с фронта офицеров?

— Нет. Думаю, что они не составят конкуренцию Путину. Но они могут стать лидерами организованных преступных группировок.

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