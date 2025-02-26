«Мама всегда говорила мне, что я очень красивая и что я покорю этот мир» 8 26.02.2025, 11:27

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модель Дина Жданова

Модели плюс-сайз рассказали про отношение к телу и любовь к себе.

Быть моделью — мечта миллионов девушек. Долгое время те, кто не вписывался в рамки 90-60-90, не могли и думать о попадании на подиумы и обложки. Но модели плюс-сайз доказали всему миру, что красота не измеряется в сантиметрах, пишет Onliner. Татьяна, к примеру, развеяла все стереотипы, занимаясь моделингом, несмотря на «сотку» веса, 40-летний возраст и материнство. А вот Кристину пышные формы привели к контракту с агентством в Китае. Дина, в свою очередь, никогда не стеснялась своего веса и спокойно чувствует себя даже на нудистском пляже. Истории этих белорусок помогают по-другому взглянуть на общепринятые стандарты.

«Стандарты красоты — штука временная»

Татьяна Ображей сразу признается: для нее моделинг — увлечение, а не основной источник дохода. Бо́льшую часть времени она работает SEO-специалистом и занимается продвижением сайтов, а свободные дни уделяет съемкам.

— Один моделинг не прокормит, — рассказывает 40-летняя женщина. — Это скорее разовые акции. Чтобы полностью обеспечивать себя моделингом, нужно ехать на контракт за границу.

Татьяна говорит, что в молодости даже представить себе не могла, что когда-нибудь станет моделью.

— Раньше я была обычного телосложения, а после 30 начала поправляться. И это стало серьезным испытанием. Первое время я сильно переживала. Пыталась сбросить лишние кило, но все попытки оказались неудачными.

Девушка ходила в спортзал, девять месяцев сидела на кетодиете и полностью отказывалась от сладкого. Да, тело стало более подкачанным, но меньше 90 кило вес не падал. Для сравнения: еще в 30 лет Татьяна весила около 70 килограммов, сейчас это все 100.

— Мне кажется, лишний вес пришел из-за стресса. Мы в принципе все живем в режиме гонки и выживания. Плюс сидячий образ жизни. Конечно, все это и привело к такому результату.

В один прекрасный момент девушку будто переклинило. Она подумала: либо дальше будет жить в вечном стрессе и нервничать, либо нужно постараться переосмыслить ситуацию, принять свои нынешние формы и наслаждаться жизнью.

Пять лет назад один крупный бренд одежды искал моделей плюс-сайз. Он как раз организовал фотосессию, посвященную принятию себя. Татьяна случайно увидела это объявление и решила поучаствовать.

— Они хотели показать женщин разного телосложения, и я откликнулась. Честно говоря, мне понравился сам процесс: когда тебя красят, готовят к съемке, как ты потом с нетерпением ждешь фото и видео. Та фотосессия что-то раскрыла во мне. Я реально понравилась себе и решила попробовать и дальше заниматься этим.

Девушка сделала портфолио и стала рассылать по разным брендам. Активно откликнулись производители женского белья. Со временем предложения о сотрудничестве стали поступать все чаще. А еще подключились IT-компании, которым нужны были фото для приложений и фотостоков с моделями разного телосложения.

— Когда ко мне пришел мой 58-й размер и вырос подбородок, я снова немножко загналась. Ведь даже у моделей плюс-сайз есть стандарты, и обычно это 52-й размер максимум. Все равно какие-то требования к себе остались.

Татьяна рассказывает, что часто приходится сталкиваться с хейтом — иногда в комментариях под фото, а порой даже от знакомых.

— К примеру, меня никак не могла понять подруга: как это я поправилась и спокойно живу дальше. Для нее это был нонсенс. А однажды я пришла в зал на беговую дорожку и услышала за спиной грубый комментарий от незнакомца: пробормотал что-то про «жирное». Я просто открыла рот и не знала, что сказать.

Больше всего стереотипов не в реальной жизни, а в головах людей, считает Татьяна.

— Многие думают, что если ты набрал вес, то обязан страдать, худеть, убиваться в зале. А я просто живу. Да, я самая полная среди подруг. Но и что? Это факт, я стараюсь его принять. А люди вокруг считывают, как ты сам к себе относишься, и транслируют это в ответ.

Главная рекомендация для всех женщин от нашей героини — полное принятие себя.

— Все стандарты красоты — штука временная. В Средневековье эталоном считалась полная женщина, потому что еды не хватало, а сейчас, когда она в изобилии, больше ценят тех, кто себя ограничивает.

На самом деле, сколько людей, столько и мнений. Стремиться к идеалу не всегда здоровая тема: где-то это заканчивается подсчетом калорий, а где-то — анорексией и неврозами. Для меня главное — во всем чувствовать меру и получать удовольствие от жизни. Я нахожу это наслаждение в съемках и кайфую от этого.

«Заболела? Все равно работаешь…»

Двадцатидевятилетняя Кристина Никанович работает журналисткой. Строить карьеру в модельном бизнесе она не собиралась, но потом каким-то чудом полетела в Китай как модель плюс-сайз.

А началось все с того, что подруги в один голос советовали ей сходить на кастинг. Тогда, в конце 2021 года, белорусский бренд одежды и нижнего белья как раз искал пышных девушек.

— Они приглашали просто людей с улицы. Я послушала подружек и решила попробовать, — вспоминает Кристина. — После съемки почти сразу же вписалась в школу моделинга, которая помогает девушкам заключать контракты за границей.

Когда пришла в школу, честно говоря, была немного шокирована, потому что оказалась единственной полной девушкой. Там были модели 90-60-90, они переживали и суетились. Я чувствовала себя неловко, потому что пришла просто для опыта, а не строить карьеру.

Девушка признается, что с приходом моделинга в жизнь самооценка невероятно подросла. На обучении ее буквально завалили комплиментами: «Какая же ты красивая! Ты даже не представляешь, насколько твои параметры сейчас котируются в Китае».

Кристина стала участвовать в съемках, чтобы собрать портфолио. На этом этапе ей написала директор одного агентства, которая искала модель плюс-сайз. Оказалось, найти их сложно, так как даже к полному телу есть много требований: чтобы не было целлюлита, растяжек и прочих нюансов: «Это не просто наел — и красуйся».

— Для меня это было шоком. Я не рассматривала карьеру модели как нечто серьезное, никогда не планировала бросать свою основную работу и с головой уходить в новую индустрию. Решаться нужно было быстро, и я подписала контракт.

Три месяца Кристина провела в Китае. Многие на ее месте визжали бы от счастья, сидя в самолете и предвкушая новую жизнь. А она рыдала.

— Я не знала, что меня ждет, и не понимала, зачем вообще вписалась во всю эту движуху. Думала: а если мне понравится, что делать дальше?

Эта поездка оказалась одним из лучших событий в жизни девушки. Несмотря на все сложности, сейчас она вспоминает то время с теплотой.

— В комнате жили по четыре человека, спали мы на двухъярусных кроватях. Смеялись, что наш дом похож на тюрьму: грязно, тесно, никакого личного пространства. А на съемках бывало такое, что я даже не могла выйти в туалет, потому что нужно было отснять кучу одежды, а он далеко, не успевала. Заболела? Ну и что, все равно работаешь…

Именно в Китае Кристина поняла, что любовь к себе — это не про спа-процедуры и дорогую косметику, а про умение ставить себя на первое место.

— Нас в детстве учили, что надо быть хорошей и удобной девочкой, не конфликтовать. В жизни такая формула не работает. Работа в Китае помогла мне повзрослеть, научила думать сначала о себе, а потом уже о чужих приоритетах.

Кристина рассказывает, что именно моделинг поспособствовал принятию себя в любом весе. Если раньше она изнуряла себя диетами и спортом, переживала из-за срывов, то сейчас просто живет и получает удовольствие.

— Я понимаю, что все начинается с головы. Мой вес, к сожалению, связан с расстройством пищевого поведения: долгие годы еда была для меня способом заменить любовь или похвалить себя за что-то. Сейчас я тоже слежу за питанием, но это не доходит до безумия. Я запросто могу позволить себе сладкое, кусочек пиццы или бокал вина, если мне захочется. В приоритет ставлю здоровье — и физическое, и ментальное.

К сожалению, при РПП просто «закрыть рот и не жрать» не работает. От еды не получаешь удовольствие, поглощаешь ее механически. Сейчас, когда я пытаюсь с этим справиться, переключаюсь на другие вещи, которые радуют: например, десять минут почитать книжку или послушать приятную музыку, прогуляться в парке и отвлечься.

Позже Кристине прилетали новые предложения повторить опыт в Китае. Она пока не готова: очень ценит основную работу. Девушка не прочь сотрудничать с белорусскими брендами.

— Так интересно, что именно лишний вес привел меня в Китай и помог обратить внимание на себя. Показал, что жизнь подбрасывает счастливые возможности независимо от типа фигуры. И уровень счастья совсем не зависит от размера боков. Если так зацикливаться на фигуре, то какой тогда смысл остается в жизни? Вес приходит и уходит, а внутреннее спокойствие и любовь к себе остаются.

«Сказала, что нужно почаще крутить хулахуп»

А вот для 35-летней Дины Ждановой моделинг еще пять лет назад был основной работой, пока она не ушла в декрет. Сейчас съемки для нее — редкость, зато настоящая отдушина.

Всю жизнь девушка работала менеджером по продажам. Однако активный склад характера не давал ей сидеть на одном месте.

Так в конце 2018 года она и вписалась в одну съемку. Сестра скинула ей пост, где искали модель для бренда нижнего белья. Это был TFP-формат, когда никто никому не платит.

— Я сразу согласилась, даже не думая. Хорошо помню день съемок. Была отличная погода, я чувствовала себя спокойно и гармонично, на сто процентов в своей тарелке, притом что была просто в нижнем белье, — рассказывает Дина. — Фотограф тогда порекомендовала попробовать себя плюс-сайз-моделью на белорусском рынке. Так и пошло-поехало.

Вообще, Дина никогда не стеснялась себя ни в каком весе. Она спокойно чувствует себя даже на нудистском пляже в Испании. И считает, что такое отношение к телу формируется еще в детстве.

— Мама всегда говорила мне, что я очень красивая и что я покорю этот мир. Так и происходит. Я никогда не изнуряла себя диетами, люблю вкусно поесть, ни в чем себя не ограничиваю. Косые взгляды и комментарии мне безразличны, я могу быстро дать отпор.

Однажды подруга сказала: «Ты красива в любом весе, но если я была бы такой, то ничего не ела бы». На что я лишь пожала плечами: «Ну окей, не ешь».

Когда Дина только родила, у нее был самый минимальный вес за последние десять лет — 72 килограмма при росте 165 сантиметров. Сейчас женщина в максимальном весе — 92 кило. Признается, что уже тяжеловато физически.

Когда Дина выставила в профиль свои первые фото как модель, мнения коллег на основной работе разделились. Кто-то говорил: «Вау, как смело». А другие — наоборот: «Куда она лезет с этими складками?»

Работу в моделинге Дина не ассоциирует с заработком — скорее это творческое увлечение с приятным бонусом в виде гонорара. И тут же вспоминает неприятные моменты, связанные с оплатой.

— Помню, однажды снималась у одного крупного белорусского бренда, мягко говоря, в кредит. Деньги они мне вернули только через месяц и то после долгих переговоров. Обещали одно, а по факту получилось другое. Но бывает всякое.

Дина признается, что умение не принимать критику близко к сердцу помогает ей оставаться на плаву в сфере и сейчас. Да, съемки случаются гораздо реже, но они есть.

Девушка рассказывает случай из практики, когда директор бренда сама пригласила ее в проект, а при личной встрече раскритиковала живот.

— Сказала, что мне нужно почаще крутить хулахуп. Съемка тогда не состоялась. До сих пор не понимаю, какие были ожидания от модели моего типажа.

Напоследок женщина еще раз подчеркивает, что все проблемы — из детства. В ее окружении множество стройных девчонок, которые закомплексованы и неуверенны.

— А все потому, что мамы им говорили: «Ты у меня далеко не красавица». У меня в голове не укладывается, как можно сказать такое своему ребенку. Но разбираться нужно именно с этим, а не с весом. Поверьте, тогда и придет понимание ситуации, и поднимется самооценка, и появится любовь к себе.

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