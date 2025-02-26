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Трансграничный пожар перекинулся с Украины на белорусские болота

  • 26.02.2025, 12:10
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Трансграничный пожар перекинулся с Украины на белорусские болота

Тушение пожара может быть осложнено из-за специфики местности.

Поздно вечером 25 февраля в Беларуси зафиксировали первый трансграничный пожар в новом пожароопасном сезоне. Он произошёл на территории Полесского лесхоза, на границе с Украиной, пишет «Телеграф».

По данным Министерства лесного хозяйства Беларуси, к вечеру 25 февраля огонь перекинулся с Украины на белорусские территории. К месту ЧП направили специалистов гослесохраны Полесского лесхоза, однако тушение пожара может быть осложнено тем, что огонь распространяется по болотистой местности.

Ранее в этот же день специалисты зафиксировали ещё один пожар на территории этого же лесхоза — в 204 квартале Рубельского лесничества. Там загорелся тростник на болоте, однако очаг возгорания удалось оперативно локализовать и к вечеру, согласно отчёту ведомства, пожар уже был потушен.

В Минлесхозе также сообщили, что в связи с ожидаемым скорым резким потеплением, а также прогнозом синоптиков, которые пообещали Беларуси достаточно сухую весну, комиссия ведомства по чрезвычайным ситуациям приняла решение начать плановые дежурства в лесном фонде раньше обычного.

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