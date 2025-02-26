США поддержат: Франция сделала важное заявление о миротворцах в Украине

США поддержат: Франция сделала важное заявление о миротворцах в Украине4
- 26.02.2025, 12:17
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Кто из европейцев отправит своих военных?
Министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что ожидает, что США предоставят поддержку европейским войскам после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией, пишет Bloomberg.
Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для обеспечения режима прекращения огня, сказал Ломбард Bloomberg Television в интервью в Кейптауне, где он принимает участие во встрече министров финансов G 20.
«Если мы хотим, чтобы прекращение огня соблюдалось, нам нужна поддержка США. Я считаю, что американцы согласились на это», — добавил французский министр.
Ранее на этой неделе Ломбард сопровождал президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтон, где обсуждались вопросы Украины.
Сам Макрон в интервью Fox News заявил, что перемирие может быть заключено уже «в ближайшие недели».
«Если оно не будет соблюдено, то это будет лучшим доказательством того, что Россия не относится к этому серьезно», — цитирует Макрона Русская служба Би-би-си.
По словам президента Франции, во время перемирия можно будет провести переговоры о долгосрочном мире, гарантиях безопасности, территории и восстановлении Украины.
При этом Макрон отметил, что любое мирное соглашение не должно «быть капитуляцией Украины», его необходимо подкрепить гарантиями безопасности.