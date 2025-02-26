ISW: Путин резко изменил риторику о Зеленском 4 26.02.2025, 12:24

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Аналитики назвали причину такого шага.

Российский диктатор Владимир Путин, похоже, меняет риторику в отношении Владимира Зеленского после заявлений Дональда Трампа. В частности, он признал, что Зеленский является легитимным президентом Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, 24 февраля Путин дал интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину. Во время разговора российский диктатор заявил, что «выборы в Украине не проводят во время военного положения».

«Это первое признание Путина того, что украинское законодательство запрещает выборы во время военного положения», - говорится в сообщении ISW.

Путин также заявил, что Зеленский «токсичен» для украинского общества и украинских военных и что глава Украины «проиграет любые будущие президентские выборы другим украинским политическим и военным лидерам».

«Утверждение Путина о том, что Зеленский непопулярный и вредный для Украины, является попытками вбить клин между законной властью Украины и украинскими военными и населением», - считают аналитики.

Отмечается, что ранее Путин неоднократно заявлял, что Зеленский «не является легитимным лидером Украины» после того, как Украина не провела выборы в 2024 году из-за военного положения. Поэтому российский диктатор говорил, что Россия «не может вести переговоры с Зеленским».

«Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский должны вести переговоры, и Путин, вероятно, меняет свою риторику, чтобы объяснить российской внутренней аудитории свое решение участвовать в любых будущих переговорах с Зеленским», - пишет ISW.

Кроме того, аналитики добавили, что российский диктатор и другие официальные лица Кремля, вероятно, попытаются использовать любые украинские военные неудачи или различные мнения среди украинских официальных лиц, чтобы усилить российскую пропагандистскую информационную операцию и посеять ссоры в Украине.

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