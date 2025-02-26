Пять безумных проектов Лукашенко 2 26.02.2025, 12:28

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От мирного атома до льна животворящего.

Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией о разработке и серийном производстве самолета «Освей», предназначенного для региональной авиации. Производство первого опытного образца планируется на 2026 год, с последующими лётными испытаниями... Кстати, название летательный аппарат получил от озера Освейское, второго по величине в Беларуси. На первый взгляд, идея отличная. Вот только не факт, что она будет реализована. Ведь за 30 лет правления Лукашенко многие «прожекты», куда вкладывались огромные деньги, оказались рентабельными только на бумаге, пишет UDF.

Белорусский электромобиль, который не могут запустить в серийное производство 8 лет

2 сентября 2019 года Александра Лукашенко пригласили на открытие одной из столичных школ. Именно во время этой встречи простые белорусы узнали, что у правителя в гараже есть электромобиль «Тесла», который ему подарил сам основатель компании Илон Маск.

«У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда ее тестирую. Маск подарил. Увидел меня на мотоцикле, «слушай, он у вас на двухколесном ездит»

Но, судя по всему, ездить на «Тесле», Лукашенко начал задолго до этого заявления. В частности, 31 августа 2017-го года на совещании, посвящённом развитию белорусского автомобилестроения, Лукашенко высоко оценил технические характеристики и динамику «Теслы»:

«Скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды — 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу, — идеально»

Тогда же он поручил правительству наладить в Беларуси производство отечественных электромобилей. И чиновники, засучив рукава, бросились исполнять этот приказ. За основу взяли модель Geely Coolray (Belgee X50), чьё производство было налажено на совместном белорусско-китайском автомобильном предприятии «Белджи», открытом в 2013 году. Планировалось в этой модели заменить бензиновый двигатель на электрический. Но, оказалось, что производство такого авто — слишком дорогое удовольствие. В результате, решили создавать первый белорусский электокар практически с нуля, но на базе «Белджи». Экспериментальный образец разрабатывался совместно с Национальной академией наук Беларуси...

С тех пор прошло 8 лет. Беларусь так и не стала выпускать свои «Тесла». И это, несмотря на задачу, которую 19 января 2024 года поставил Лукашенко во время посещения «Белджи» — к 1 января 2025 года выйти на серийное производство электромобилей! На сегодняшний день единственный известный образец первого белорусского электромобиля был показан на ютубе «Белтелекома» в рубрике «Время высоких технологий+» 20 января 2025 года.

А по дорогам Беларуси продолжают ездить американские «Тесла»... Кстати, Илон Маск, основатель этой компании, заявил, что никогда не дарил Лукашенко свою машину.

Белорусская вакцина от ковида, которой, похоже, никто (кроме крыс) не прививался

Когда в мире случилась эпидемия COVID-19, Александр Лукашенко занял довольно скептическую позицию по отношению пандемии и решил не вводить жестких ограничений в Беларуси. Он высказывал мнение, что меры борьбы с вирусом были чрезмерными, и часто предлагал нетрадиционные способы профилактики заражения.

«Тут главное не паниковать! Вы что, не знаете, что в мире от психоза люди больше умирают, чем от этого вируса?..» — говорил он в марте 2020-го года. И предлагал заняться хоккем или пересесть на трактор: «Трактор вылечит всех! В поле работать надо — там вирусов нет»

Через месяц, в апреле 20-го, правитель и вовсе заявил:

«Ни один человек у нас не умер от коронавируса. Они умерли от хронических болезней, которые у них были, — и вновь порекомендовал средство профилактики: — Я не пью, но в последнее время говорю, что если раз в день 40–50 граммов в пересчете на чистый спирт – это, наверное, полезно...»

Однако со временем отношение Лукашенко к COVID-19 изменилось. В марте 2021 года он поручил ученым разработать отечественную вакцину против коронавируса, подчеркнув, что это «дело чести» для Министерства здравоохранения и Национальной академии наук Беларуси. Если верить официальным источникам, уже в мае 2021 года белорусские специалисты получили первый образец вакцины «в пробирке». После проведения необходимых доклинических и клинических испытаний, 27 декабря 2023 года препарат под названием «БелКовидВак» был официально зарегистрирован Министерством здравоохранения Беларуси.

Вот только к этому времени вакцина, разработанная белорусскими специалистами, стала неактуальной. Ведь вирус постоянно мутирует. Даже известные препараты Pfizer и Moderna, созданные в лабораториях США задолго до этого, не могут дать стопроцентной гарантии защиты. Кстати, на текущий момент нет доступных официальных данных о количестве привитых «БелКовидВак» в Беларуси. Так что, возможно, его тестировали только на крысах.

Белорусский ноутбук. Не лучшее качество и высокая цена

Первый белорусский ноутбук, известный как H-book MAK4, был разработан и выпущен холдингом «Горизонт» в декабре 2022 года. И опять-таки, с подачи Лукашенко. Возможно, ему не давали покоя «лавры славы» минского конструкторского бюро «Немига», инженеры которого в начале 90-ых годов 20 века создали первый советский портативный компьютер?

Вот только H-book MAK4, вопреки ожиданиям, белорусы не оценили. Пользователи, которые его приобрели, отмечали сбои в работе устройства. К примеру, один из покупателей в отзывах онлайн магазина отметил, что ноутбук перестал заряжаться на второй неделе использования. Кроме того, смущала стоимость устройства по сравнению с его характеристиками и аналогами на рынке. Кстати, цена в самом деле «кусалась» — на момент выпуска H-book MAK4 стоил 1599 белорусских рублей – 630 долларов. Но всего за 600 условных единиц можно было купить аналогичные ноутбуки с процессорами Intel Core 11-го поколения, 15,6-дюймовым дисплеем и SSD на 256 ГБ от известных мировых производителей — Lenovo, ASUS, НР.

Но почему H-book MAK4 стоил так дорого?

На самом деле, значительная часть компонентов белорусских ноутбуков, включая процессоры и операционную систему, являлись импортными. Так что и этот «бизнес-проект» провалился. Белорусы не бросились в магазины покупать отечественные ноуты, а предпочли модели фирм, проверенных временем...

Лён лечит от онкологии... Вы это серьёзно?

Изделия из белорусского льна славились ещё во времена СССР. Поэтому, когда в 1996 году Александр Лукашенко стал первым президентом независимой Беларуси, он стал уделять этой отрасли огромное внимание. Вот что он заявлял в 2010 году:

«На гербе нашей страны — лен. И дело здесь не в эмоциях. Скажите, могу ли я согласиться с предложением правительства уничтожить льнопереработку? Задача номер один — произвести оптимальное количество льноволокна, которое можно переработать и продать. Льноводческой отрасли Беларуси быть! Я уверен, мы в состоянии создать льноводческую отрасль, которая будет одной из лучших в мире»

Но этого, увы, не произошло, хотя деньги в льняную промышленность РБ вкладывались немалые. К примеру, модернизация Оршанского льнокомбината началась в 2009 году и продолжается до сих пор. Согласно официальным данным на 2023 год в это неё было вложено 53 миллиона долларов США!

К слову, за время своего правления Лукашенко посещал льнокомбинаты с завидной регулярностью, причём, делал это незапланированно. Иногда такой визит заканчивался возбуждением уголовных дел, как, к примеру, в 2014-ом году на Слуцком льнокомбинате.

«Это полная бесхозяйственность, — сказал тогда Лукашенко. — Куда вы смотрите, зачем вы так складываете сырье, почему даже не прикрыли пленкой? Вы поставили эти рулоны так, чтобы вода туда затекала. Даже не смогли нормально поставить. Как можно так хранить лен? Не понимаю, куда вы хотите эти убытки девать. Полный бардак, хозяина нет: никто сюда не ходит, чувствуется, никому это не надо».

Руководительница Слуцкого льнокомбината тут же была уволена со своей должности. Против неё возбудили уголовное дело за халатность. Однако «ни кнут, ни пряник» так и не сумели вывести льняную промышленность Беларуси в мировые лидеры.

Но 31 января 2025-го года на церемонии вручения дипломов докторов наук и аттестатов профессоров Лукашенко вдруг вновь вспомнил обо льне и выступил в нехарактерной для себя роли маркетолога. Во время этой встречи он заявил, что льнопродукция помогает в борьбе против онкологии!

«И постельные принадлежности, и одежда. Да, она, может быть, больше мнется и прочее, но незаменима для здоровья...»

Заявление более, чем сомнительное. Особенно, для профессинальных медиков. Вряд ли это поможет спасти льняную промышленность Беларуси.

Атомная электростанция. Почему этот «бизнес-проект» ударил по кошелькам простых белорусов?

Решение о создании Белорусской АЭС было принято в 2008 году. Причём, на самом высоком уровне. Вот что говорил Александр Лукашенко во время посещения Островецкого района Гродненской области в ноябре 2020-го года, где в то время шло строительство АЭС:

«Исторический момент — страна становится ядерной державой»

А строительство первой белорусской АЭС началось в 2013-ом году. Главный подрядчик — российская государственная корпорация «Росатом», точнее, её дочернее предприятие — АО «Атомстройэкспорт». Спонсор строительства — Россия, которая дала кредит Беларуси в размере 10 млрд долларов США. К настоящему времени оба энергоблока введены в эксплуатацию: первый — в июне 2021 года, второй — в ноябре 2023 года. Суммарная мощность станции составляет 2400 МВт, что покрывает около 40% потребностей страны в электроэнергии.

Однако, несмотря на то, что в Беларуси есть своя атомная станция, тарифы на электричество в стране за последние полгода выросли почти на 12 процентов... Почему?

На самом деле, затевая этот проект, Лукашенко полагал, что станет экспортировать электроэнергию в Литву и другие страны Балтии. Однако этому помешали несколько факторов. Первый — Литва отказалась покупать энергию с БелАЭС, так как считает, что станция построена с нарушениями стандартов безопасности и представляет экологический риск. Второй фактор — после запуска БелАЭС в 2020 году Литва, Латвия и Эстония договорились не покупать белорусскую электроэнергию. И поскольку экспортных рынков нет, вся энергия остаётся внутри страны. А Беларуси надо погашать многомиллиардный кредит за строительство. Поэтому государство и повышает тарифы, чтобы (в том числе) компенсировать затраты на содержание станции.

Так что вполне вероятно, что производство самолета «Освей», предназначенного для региональной авиации, станет таким же «пшиком», как все предыдущие проекты Лукашенко.

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