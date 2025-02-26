Трамп заявил о желании заключить сделку с Россией по редкоземельным металлам 5 26.02.2025, 12:34

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Американские чиновники подтвердили допустимость сделки.

США открыты для заключения сделки с Россией по редкоземельным металлам, заявил американский президент Дональд Трамп, передает The Telegraph.

«Я бы хотел покупать полезные ископаемые и на российской земле… У них очень хорошие редкоземельные металлы. У них есть очень ценные земли, которые не используются, так что нечто подобное может иметь место», — сказал он.

При этом Трамп подчеркнул, что не говорил с президентом России Владимиром Путиным о доступе к полезным ископаемым на оккупированных территориях Украины.

Американские чиновники подтвердили NBC, что США допускают сделку по полезным ископаемым с Россией.

«Трамп — транзакционный игрок, и Путин, понимая это, придумал такой контрход», — сказал бывший американский дипломат с опытом работы в регионе, добавив, что русские ясно видят как интерес Трампа к природным ресурсам Украины, так и нерешительность ее президента Владимира Зеленского.

24 февраля Путин неожиданно созвал совещание, посвященное редкоземельным металлам. На нем он завил, что Россия готова предложить сотрудничество США, в том числе на оккупированных территориях Украины (Донбасс), а также подтвердил возможность запуска совместного с американскими компаниями проекта по добыче алюминия в Красноярском крае.

«У нас, безусловно, на порядок — я хочу это подчеркнуть — на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов… Это достаточно капиталоемкие инвестиции», — сказал Путин.

До этого Трамп заявил, что США заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов и других «очень ценных ресурсах» России, а у Вашингтона «есть то, что может быть полезно» Москве. Разговоры об этом начались на фоне проблем с подписанием соглашения по полезным ископаемым между Штатами и Украиной. Противоречия возникли из-за нежелания Зеленского одобрять документ без гарантий безопасности от США. Впрочем, накануне Трамп сообщил, что «на этой или следующей неделе» ожидает визита украинского президента в Вашингтон для подписания обновленной версии соглашения.

В свою очередь украинские чиновники заявили Financial Times, что сделка согласована. В частности, стороны договорились о создании специального фонда. В него Украина будет направлять 50% будущих доходов от добычи полезных ископаемых, нефти и газа. Средства фонда будут инвестироваться в проекты внутри страны, однако его деятельность не распространится на уже существующие государственные ресурсы. Таким образом, он не затронет работу крупнейших украинских производителей нефти и газа — «Нафтогаза» и «Укрнафты». При этом в соглашение так не и включили положения о гарантиях безопасности со стороны США.

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