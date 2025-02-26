Гунны и хунну: ученые нашли генетические связи древних кочевников Карпатского бассейна 26.02.2025, 12:50

Исследованы ДНК 370 человек, живших со II века до нашей эры до VI века нашей эры.

Гунны появились в Европе в 370-х годах, быстро создав влиятельную, но недолговечную империю. Историки долго спорили об их происхождении, в частности, о том, происходят ли они из Хунну, могущественной кочевой конфедерации, которая распалась около 100 года нашей эры, пишет phys.org.

Чтобы выяснить это, исследователи проанализировали ДНК 370 человек, охватывающие примерно 800 лет, со II века до нашей эры до VI века нашей эры. Эти образцы собрали из мест в монгольских степях, Центральной Азии и Карпатском бассейне в Центральной Европе.

В частности, в исследовании изучали 35 новых секвенированных геномов из захоронений III-IV века в Казахстане и V-VI века в Карпатском бассейне, включая те, что демонстрируют восточные или «степные» черты, которые обычно ассоциируются с кочевыми культурами.

В исследовании, которое является частью проекта HistoGenes, участвовали генетики, археологи и историки, в частности эксперты из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, Германия. Исследование показало, что после прихода гуннов в Карпатском бассейне не поселилось ни одной большой группы азиатского или степного населения.

Однако небольшая группа, связанная с захоронениями «восточного типа», имела значительные восточноазиатские генетические маркеры. Углубленный анализ генеалогических связей выявил связь: несколько человек из гуннского периода в Европе имели общие сегменты ДНК, известные как идентичные по происхождению (IBD), с высокопоставленными представителями элиты поздней империи Хунну, в том числе с одним лицом из большого хуннского захоронения.

Эта генетическая связь позволяет предположить, что родословную части гуннов можно проследить до элит поздней Хунну из монгольских степей. Несмотря на эту связь, генетическое разнообразие большинства гуннских и постгуннских популяций в Карпатском бассейне было огромным.

Соавтор исследования Жофия Рач из Будапештского университета им. Этвеша Лоранда отметила, что ДНК и археологические данные свидетельствуют о сложном сочетании предков, что указывает на миграцию и культурное взаимодействие, а не на массовую миграцию. Кроме того, разнообразие, обнаруженное в захоронениях «восточного типа» V века, отражает сочетание культурных и генетических влияний.

Исследование также продемонстрировало контраст между гуннами и аварами, которые прибыли в Европу двумя веками позже. В отличие от гуннов, авары мигрировали сразу после падения их восточноазиатской империи, сохраняя значительное количество восточноазиатских предков примерно до 800 года нашей эры. Однако предки гуннов мигрировали на запад в течение многих поколений, смешиваясь с населением всей Евразии.

Это исследование предлагает новое понимание динамического культурного и генетического ландшафта Карпатского бассейна в гуннский период. Хотя гунны изменили политическую среду, их генетическое влияние было ограниченным за пределами захоронений элиты, а общее население сохраняло преимущественно европейское происхождение.

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