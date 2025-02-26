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«Смотришь на эти цены и думаешь: ну вы серьезно?»

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  • 26.02.2025, 13:00
«Смотришь на эти цены и думаешь: ну вы серьезно?»

Какие продукты бьют по карманам белорусов.

Собеседники «Салідарнасці» из разных городов Беларуси рассказали, на чем из продуктов стали экономить.

Недавно белорусы в Беларуси рассказывали нам, как изменились цены и удается ли им откладывать в кубышку. Многие отметили, что существенно подорожали продукты питания.

Теперь мы расспросили собеседников (все имена изменены), поменялась ли их продуктовая корзина в связи с поднятием цен и приходится ли в чем-то себе отказывать.

Анастасия, 33 года

— На овощах и фруктах в последнее время стали экономить. Вот раньше, если забудешь в холодильнике, то не так грустно было выкидывать. А сейчас не так. Бананы в «Евроопте» по 6 рублей — это как-то больно, хотя я их очень люблю. Из фруктов можем взять белорусские яблоки, но и они сейчас по 3,50. Вкусные, но за местные тоже дороговато.

Менее доступными сейчас стали колбасы — сыровяленые и сырокопченые. Уже даже куриные есть по 15-20 рублей за кило. Из другого мяса — от 25 рублей.

Ну и меньше стали заказывать доставку. Пицца, например, уже перестала быть дешевой. Заказываем только когда с друзьями собираемся.

Татьяна, 58 лет

— Я зарабатываю меньше тысячи рублей в месяц, поэтому уже несколько лет, чтобы сэкономить, хожу только в продуктовые магазины низких цен — «Хит», «Грошык», «Копеечка». Из мяса беру в основном курицу — она дешевле всего. Недорогими куриными полуфабрикатами также кормлю своих питомцев — двух собак и кота, потому что недорогой сухой корм они не едят, а качественный и дорогой я не могу купить.

Еще пару лет назад, вспоминает женщина, имея в кошельке 20 рублей, можно было зайти в магазин и закупиться необходимыми продуктами на пару дней. Сейчас же надо иметь не меньше 50 рублей.

— Помидоры, огурцы и сладкий перед зимой я покупаю очень редко. Они сейчас дороже мяса. Раньше покупала замороженные брокколи и цветную капусту, овощные смеси с перцем и стручковой фасолью, но они тоже подорожали. Поэтому в зимнее время беру в основном картошку, капусту, морковь, свеклу и лук — цены на них регулируются государством, но и они незаметно растут.

Что касается фруктов, то зимой беру белорусские яблоки. Раньше можно было купить польские, но в этом году в магазинах Минска в январе-феврале яблок из Польши нет. Апельсины, мандарины, грейпфруты и бананы стараюсь брать во время скидок.

Арина, 24 года

— Я очень люблю смеси из замороженных овощей, но за последние месяцы они подорожали в цене. Теперь выбираю те, что на акции, и внимательнее смотрю, что входит в состав. Ведь есть смеси, где в основном лук с морковкой, а по цене 6 рублей.

Ну и шоколадки тоже. Раньше не жалко было потратить три рубля, а сейчас подходишь, смотришь на эти цены от шести рублей и думаешь: ну вы серьезно?

Ольга, 49 лет

— Продукты покупаем, как и прежде, среднего ценового сегмента. Да, цены выросли ощутимо, но то, что мы покупаем — это базовый набор, поэтому экономить уже некуда.

Красная рыба, дорогая колбаса, икра — это покупается только к праздникам. К тому же закупаюсь я всегда в «Копеечке», «Грошыке» — в какой-нибудь «Грин» точно не пойду.

Мне кажется, что даже если у меня поднимется зарплата, я все равно буду экономить на еде, потому что это уже привычка. Не знаю, моя ли это вина или той экономической ситуации, которая держит в какой-то постоянной полунищите, или же так сложились обстоятельства моей личной жизни?

Поэтому экономия продолжается, но недоедать мы, конечно, не будем. А вот какая-то новая техника — все это берется только в рассрочку или кредит.

Станислав, 25 лет

— Шоколадки перестал покупать. Плитка хорошего шоколада стала значительно дороже и меньше по граммам. Так что, если покупаю что-то к чаю, делаю выбор в пользу чего-нибудь другого.

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