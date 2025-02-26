Путин торгует краденым Виталий Портников

26.02.2025, 13:03

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Виталий Портников

Новая спецоперация Кремля.

На первый взгляд, может показаться, что Путин включился в ресурсное соревнование: кто больше полезных ископаемых предложит американскому президенту для улучшения отношений с Вашингтоном. Президент Украины говорит об общей разработке ресурсов и обсуждает соответствующее соглашение с Соединенными Штатами – так почему бы и России не предложить соответствующие условия американцам, тем более что в российском случае это не требует никаких гарантий безопасности и прекращения войны?

Вот почему Владимир Путин проводит совещание по добыче в России редкоземельных металлов как раз в тот день, когда в Вашингтоне президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает общие позиции Запада по российско-украинской войне с Дональдом Трампом.

Но, как это часто бывает с Путиным, для него ресурсы – лишь продолжение политики. Главное, что хотел сказать Трампу Путин – это не совместная деятельность по разработке российских ресурсов. А это совместная деятельность по разработке украинских ресурсов. То есть ресурсов, которые находятся на оккупированных украинских территориях. Путин выразил готовность допустить к работе на этих территориях американские компании. И это главное, ради чего он стал говорить об участии американцев в разработке российских ископаемых.

Я не удивлюсь даже, что работа в Крыму или на Донбассе станет обязательным условием для компаний, которые захотят прийти в Россию в случае нормализации российско-американских отношений. Мы хорошо знаем как это называется на «позднесоветском» языке. «Нагрузка». Хочешь дефицитную красную икру – покупай никому не нужные соленые огурцы или большую банку березового сока. Хочешь прочитать роман Бальзака или Стендаля, что ж, тебе придется приобрести вместе с этой книгой произведение какого-нибудь официального советского писателя, годное разве что для сдачи в макулатуру. И советские люди так жили. И Путин так жил. А теперь он хочет, чтобы так жил Трамп.

И вот Путин, вероятно, решил, что пришел момент для изменения ситуации. И что сейчас под сурдинку разговоров о переговорах о возможном перемирии в российско-украинской войне ему удастся добиться хотя бы фактического признания российского суверенитета над оккупированными украинскими землями. Ведь американская компания не может прийти на оккупированную территорию просто так, она должна будет получить официальное разрешение, а это будет означать что Соединенные Штаты молчаливо соглашаются с тем, что Крым и Донбасс – это Россия.

И эта ловушка – новая спецоперация Путина. Возможно, он даже и не думает прекращать огонь на российско-украинском фронте, а вот добиться фактического признания своего контроля и суверенитета над украинскими территориями на фоне разговоров о прекращении огня, это то, что он хочет провернуть. И за это признание, вполне возможно, готов платить любую цену, в том числе и экономическую. Ведь, в конце концов, он торгует не своим. Он торгует награбленным.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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