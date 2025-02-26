Минск ратифицировал договор с Москвой о «гарантиях безопасности»
- 26.02.2025, 13:13
Документ позволяет РФ создавать военные объекты в Беларуси.
Белорусские «депутаты» 26 февраля ратифицировали договор с Россией о гарантиях безопасности в рамках «союзного государства», подписанный в Минске 6 декабря 2024 года, передает ТАСС.
Как уточнило российское информагентство, документ позволяет РФ «создавать военные объекты в Беларуси».
Ранее закон о ратификации договора о гарантиях безопасности одобрил Совет Федерации и Госдума РФ.
По соглашению стороны обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами, предпринимать соответствующие действия в политической, военной и других сферах в случаях посягательств на безопасность любой из сторон и «союзного государства» в целом.