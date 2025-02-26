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«Людей эвакуировали в клуб»: на белорусскую деревню упал «Шахед»

  • 26.02.2025, 13:16
«Людей эвакуировали в клуб»: на белорусскую деревню упал «Шахед»

На место приехали саперы.

Не только транзитные полеты, но и падения дронов фиксируются в гомельском «шахедобане» — так специалисты украинских мониторинговых каналов называют южную часть Брагинского района, над которой фиксируются регулярные пролеты российских ударных беспилотников, пишет «Флагшток».

К примеру, один из таких случаев произошел ночью 1 февраля, когда БпЛА упал северо-восточнее деревни Маложин Брагинского района — в поле за старой пилорамой.

«Дрон упал, но не взорвался. Приезжали саперы и другие служивые. Часть людей, которые живут в районе падения, эвакуировали в клуб. Хотели на месте взорвать, но затем куда-то вывезли — взрыва не было. Власти никому никому не говорили, чей эта дрон, но люди и так знают, что произошло», — рассказал Флагштоку источник.

По его словам, российские дроны при атаках на Украину пролетают над деревней часто, и «все более-менее привыкли к этим полетам».

Информация о пролете БпЛА над Маложином верифицируется сообщением мониторинговых каналов. 1 февраля была опубликована схема движения трех дронов типа «Шахед», первый из них влетел с территории Украины в 05:06, когда БПЛА летел на Брагин, через Маложин. Авиация ВВС РБ в ту ночь и утром не поднималась.

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