Минчане жалуются на белый налет на машинах и обуви 7 26.02.2025, 13:26

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иллюстративное фото

Что происходит?

Минчане стали активно жаловаться на белый налет. Водители переживают за кузова своих автомобилей, пешеходы — за состояние обуви, пишет onliner.by.

— Почему этой зимой так много реагентов на улице: тротуарах и проезжей части? Сто метров по проспекту — и обувь вся в белой пыли, — обратилась одна женщина.

— Соль — огромная проблема этого сезона. У нас неделя мойка дымится просто от количества людей и объема работы. Мне кажется, такой недели у нас не было до сих пор никогда. 180 звонков в день минимум, мы считали, — говорит Александр, который представляет детейлинг-студию Aqualab.

Понятно, чего опасаются автомобилисты: того, что соль может негативно сказаться на состоянии кузова их авто. Те же страхи у пешеходов относительно зимней обуви.

— Дороги при этом полностью сухие. Настолько вся соль превратилась в мелкую пыль, что даже видно, как она поднимается облаком, стоит какой-нибудь машине проехать по улице. Причем, на мой взгляд, именно из-за того, что влажность низкая, соль эта — фактически сухая пыль, вред от нее для кузова автомобиля не такой и большой, воздействие не такое агрессивное, как если бы это был вот этот жидкий соляной раствор из соли и растаявшего снега, который липнет к машинам на дороге.

Какой вывод? Паниковать не нужно. Но мыть машину нужно, чтобы соль не находилась на кузове долгое время. Причем лучше уделить этому значительное внимание, чтобы точно вымыть соль из всех щелей, стыков и мелких деталей.

— И для того, чтобы точно хорошо соль вымыть отовсюду, необходимо несколько этапов мойки. Один раз за зиму заехать на мойку самообслуживания будет явно недостаточно, — говорит собеседник.

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