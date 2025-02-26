Ватикан нарушил столетнее табу, которое касается здоровья Папы Римского 1 26.02.2025, 13:44

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Святой Престол борется с дезинформацией.

Ватикан ежедневно сообщает детали о состоянии здоровья Папы Римского Франциска, которого госпитализировали с двойным воспалением легких 14 февраля. Это нарушает одно из самых больших табу, пишет Reuters 25 февраля.

На протяжении столетий в Ватикане никогда открыто не обсуждали здоровье Папы, считая это богохульством. Однако с 14 февраля пресс-служба Святого Престола ежедневно информирует о состоянии Франциска. В заявлениях приводятся такие подробности, как использование папой высокопоточной оксигенотерапии и его потребность в переливании крови, а также описывается «затяжной респираторный кризис, похожий на астму».

Джон Тэвис, корреспондент Ватикана при трех папствах, сказал, что новая прозрачность «соответствует открытому стилю общения Франциска, но является отходом от традиционной сдержанности Ватикана в вопросах папского здоровья».

По словам двух врачей, лечащих Франциска, распоряжение о ежедневных обновлениях дал именно Папа Римский. Его инструкции заключались в том, чтобы сообщать людям о его здоровье, «ничего не утаивая».

В первые дни своей госпитализации Франциск сам помогал составлять обновленную информацию и подталкивал своих врачей предоставить более конкретную информацию о лечении, сказал один из источников Reuters.

Несколько официальных лиц считают, что причиной является распространение дезинформации. Ведь сразу после госпитализации Папы Римского в Сети появилась ложная информация о его смерти или использовании аппарата искусственной вентиляции легких для поддержки дыхания.

«Старая поговорка гласит, что Папа никогда не болеет, пока не умрет. Это изменилось», — сказал историк из Университета Кина в Нью-Джерси, изучающий католическую церковь, Кристофер Беллитто.

Reuters пишет, что ранее Ватикан замалчивал проблемы со здоровьем понтификов. У Иоанна Павла II, чье папство длилось с 1978 по 2005 год, в течение многих лет наблюдалась заметная дрожь, прежде чем в 2003 году Ватикан признал, у него болезнь Паркинсона.

А о раке желудка, который мучил Папу Иоанна XXIII не менее восьми месяцев, стало известно лишь спустя много времени после его смерти в 1963 году.

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