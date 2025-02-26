Ливийский поворот Лукашенко 6 26.02.2025, 13:47

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Зачем в Минск прилетал фельдмаршал Хафтар?

В ночь на 17 февраля самолет Лукашенко Boeing 737-800 с регистрационным номером EW-001PA вылетел из Минска в Бенгази в Ливии и в тот же день вернулся в Беларусь. Следившие за перипетиями официальной пропаганды белорусы, потом повеселились от души, ведь на следующий день Александр Лукашенко встретился с фельдмаршалом и главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Белкасимом Хафтаром, которого доставили в Беларусь на этом самолете вместе с сыном и зятем, сообщает спецкор «Польского радио» в Миснке.

«Господин Хафтар, прошу считать, что вы приехали к своим друзьям, к себе домой. Много о вас читал, много слышал, много рассказывали мне. Но, к сожалению, встречаюсь впервые. Я хочу, чтобы вы знали, что мы очень хорошо осведомлены о ситуации в Ливии, очень хорошо знаем Ливию. У меня к вашему народу особое отношение, я бывал в Ливии в свое время. Конечно, сегодня это другая Ливия. Но вы должны знать, что мы готовы сделать для вас все, что вы увидите полезного в Беларуси», — обратился Лукашенко к 81-летнему диктатору страны, находящейся в состоянии гражданской войны. При этом он надеялся на две вещи.

Первая — непреодолимое желание вырваться из международной изоляции, в которой оказался режим в Минске после начала российского вторжения в Украину. С тех пор Лукашенко встречался исключительно с представителями азиатских деспотий или столь же недемократических африканских стран. А недавно его даже высмеяло Министерство иностранных дел Северной Кореи, поскольку он заявил, что КНДР стремится к контактам с ним и визиту в эту страну. Официальный представитель министерства в Пхеньяне публично заявил, что ситуация прямо противоположная.

В последние недели притихли даже призывы Минска организовать мирные переговоры по Украине, которые до недавнего времени усиленно продвигала пропаганда Лукашенко. Стало ясно, что никаких «Минска-3» — то есть соглашений по Украине между Россией и ЕС — не будет, поскольку на этот раз дело будет разворачиваться совсем в других условиях. Что это означает для Беларуси и ее лояльных Москве властей? Как только война в Украине будет остановлена, режиму в Минске придется столкнуться с жестокой послевоенной реальностью. Старое или новое правительство в Киеве, которое, вероятно, останется ориентированным на Запад, попытается различными способами отплатить Лукашенко за его участие в этой войне на стороне Путина. Это означает, как утверждают независимые белорусские аналитики, что закончится оперативная пауза, во время которой украинцы больше выигрывали от «сдержанности» властей в Минске в отношении украинской оборонительной войны. А это значит, что новая послевоенная Украина может стать гораздо более активной угрозой белорусской диктатуре.

Но это лишь половина проблем семидесятилетнего правителя Беларуси. После заключения мира с Украиной российская пропагандистская машина, питавшаяся в течение трехлетней войны, по-прежнему будет нуждаться в ежедневной подпитке. Так куда же она обратит свой взор? В Казахстан или Армению? Не думаю. Недавно я заметил, что некоторые объявления в общественном транспорте Беларуси внезапно перешли с белорусского на русский. А такие вещи в Беларуси — как лакмусовая бумажка. Они знаменуют смену направления во внутренней политике.

Ранее Лукашенко всегда публично примерял на себя мантию защитника суверенитета Беларуси. В то же время он торговал им из-под полы с Москвой, оптом и в розницу. По оценкам западных аналитиков, на этом складе осталось не так уж много товара. Смена языка в общественном транспорте — крайний случай.

Чтобы умилостивить своего московского сюзерена, минский режим решил этим ливийским поворотом немного заглянуть в будущее. Кому досталась большая часть российской военной техники из Сирии, которую Россия потеряла? Именно Хафтару. Останется ли она там под контролем России или все же Ливии? Многое зависит от западной разведки. В любом случае, после многих лет эксплуатации в суровых песчаных районах эта техника далека от заводского состояния, а это означает, что она требует постоянного и дорогостоящего ремонта. По официальному заявлению Хафтара, «мудрое руководство» превратило Республику Беларусь в высокотехнологичную страну, где на высоком уровне обеспечено производство современной техники, в том числе промышленной и сельскохозяйственной. «Мы действительно хотим развивать с вами сотрудничество таким образом, чтобы оно было взаимовыгодным, на благо обеих стран и народов», — заявил в Минске командующий Ливийской национальной армией, которого цитируют российская и белорусская пропаганда.

Официально заявленной целью визита ливийской военной делегации в Беларусь было установление контактов между двумя странами в гуманитарной и социальной сфере, а также экономическое сотрудничество. Поэтому в ближайшем будущем стоит ожидать появления на плодородных ливийских черноземах большого количества новых белорусских тракторов. Эта братская помощь Беларуси ливийскому народу наверняка произведет большое впечатление на Путина, который известен своим добрым сердцем, поэтому позволит Лукашенко еще какое-то время продолжать править в Минске.

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