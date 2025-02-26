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Трамп предложил «золотые карты» и гражданство США за $5 миллионов

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  • 26.02.2025, 13:57
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Трамп предложил «золотые карты» и гражданство США за $5 миллионов

Ими могут воспользоваться и российские олигархи.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что заменит визовую программу для иностранных инвесторов EB-5 так называемой «золотой картой», которую можно будет купить за $5 млн. Ее владельцы получат право на проживание и работу в Штатах. Также карта откроет путь к получению американского паспорта. «Она даст привилегии грин-карты и станет путем к гражданству. Богатые люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту», — сказал Трамп, передает Reuters.

На вопрос, смогут ли воспользоваться этим предложением российские миллиардеры, Трамп заявил: «Да, возможно. Я знаю нескольких российских олигархов, которые являются очень хорошими людьми». Он пошутил, что «они уже не так богаты, как раньше», но все еще «могут позволить себе $5 миллионов». В целом Трамп выразил уверенность, что обладатели карты «будут тратить много денег, платить много налогов и нанимать много людей» в США. Власти обнародуют подробности инициативы через две недели.

Согласно действующей программе EB-5, чтобы получить иммиграционную визу в США, иностранный инвестор должен вложить не менее $800 тысяч в проекты, расположенные в районах с повышенной безработицей или в сельской местности, либо не менее $1,05 млн в любые другие проекты на территории страны. Американское гражданство предоставляется еще через пять лет.

Программа, управляемая Службой гражданства и иммиграции США, была создана Конгрессом в 1990 году для «стимулирования экономики» страны. Действующий министр торговли Говард Лютник назвал ее «полной чепухой и мошенничеством», отметив, что «это был способ получить грин-карту по низкой цене». Он также добавил, что после запуска «золотой карты» эту программу закроют.

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