закрыть
26 февраля 2025, среда, 14:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Разработан совершенно новый «суперклей для тела»

  • 26.02.2025, 14:01
  • 1,084
Разработан совершенно новый «суперклей для тела»

В основе — сила мидий и еще кое-что.

Мидии хорошо известны своей способностью прилипать к борту корабля, быстро образовывая прочную связь, которую трудно разорвать. Подобные характеристики, по словам ученых, были бы весьма желанными для прочного суперклея. В новом исследовании ученые, похоже, нашли способ использовать уникальную способность мидий, пишет IFLScience.

В новом исследовании команда ученых из Массачусетского технологического института и Центра совместных исследований решили развить идею, объединив смесь слизистых и липких белков для создания нового вида суперклея. Авторы исследования сосредоточились на создании водонепроницаемого клея, который мог бы стать лучшим решением для ухода за ранами, хирургического лечения и профилактики инфекций после медицинских вмешательств.

Уже существует материал, который может гибко прилипать к вещам, одновременно уменьшая накопление бактерий. Речь идет о слизи, которая образует защитный слой, оседающий на поверхности всего в нашем теле, что не покрыто кожей. Она защищает нас от неблагоприятного pH, бактерий, вирусов и делает такие процессы, как глотание, кашель и чихание, более эффективными. В результате ученые задумались, что было бы, если бы им удалось объединить свойства слизи с прочностью липкой слизи мидий.

В ходе исследования ученые взяли образцы из бляшек мидий и объединили их с муциновыми белками свиней, а также с синтетическими полимерами муцина. Затем они протестировали полученные вещества, чтобы изучить их гелеобразование и механические свойства, и испытали их в качестве тканевых клеев и антимикробных покрытий.

Результаты указывают на то, что ученые могут точно контролировать временные рамки гелеобразования, варьирующиеся от секунд до часов в зависимости от молекулярной архитектуры используемых полимеров. По словам соавтора исследования, Райнера Хаага из Свободного университета Берлина, им с коллегами удалось контролировать скорость, с которой жидкость загустевает и прилипает. Ученые также научились делать все это на влажных поверхностях, при комнатной температуре и в очень мягких условиях.

В качестве модели человеческой кожи ученые использовали свиную кожу и обнаружили, что новый материал эффективен в качестве клея, а также может предотвратить накопление бактерий. Это исследование было сосредоточено на свиных муцинах и растворах синтетических полимеров, вдохновленных муцином, но доступные варианты могут измениться в будущем.

По словам другого соавтора исследования, научного сотрудника кафедры машиностроения Массачусетского технологического института Джорджа Дегена, в дальнейшем ученые могут повторить эксперимент с образцами, полученными от человека.

Суперклей находится на ранних стадиях разработки, но команда предполагает, что однажды его можно будет адаптировать в инъекцию или спрей, который образует липкий гель.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук