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«Не жмет вам за 80 рублей?»

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  • 26.02.2025, 14:07
  • 3,236
«Не жмет вам за 80 рублей?»

Фермер шокировал белорусов ценами на свинину.

Белорусский фермер продает свинину по 80 рублей. «Всего лишь по 80 рублей», — уточняет он в видео. В комментариях люди не скупятся на эмоции.

«Вот такая у меня шея сыровяленая, это деликатес. Килограмм всего лишь 80 рублей», — говорит фермер на видео в тиктоке, которое заметил blizko.by. Продукт действительно выглядит аппетитно, но цена звучит невероятно.

@antonenko_ferma.1 #минск #фермер #беларусь #тикток ♬ оригинальный звук - antonenko_ferma.1

«Куда смотрит налоговая? Цена такой шеи в магазине максимум 35 рублей».

«Это, наверное, его личная шея».

«Я за 80 рублей куплю себе и шеи, и рыбы красной».

«Как он продает по такой цене, у него должен быть павильон премиум класса, а он должен стоять в костюме с бабочкой».

«Это сколько нужно работать, чтобы купить эту шею».

«Кошмар, а не цены. 80 рублей. Чем он ее вялит за такие деньги. Цена ее 25-30 рублей».

«Не жмет вам за 80 рублей?»

«Почему так дешево??? По 800 рублей за кг продавайте», — пишут в комментариях.

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