«Не жмет вам за 80 рублей?»8
- 26.02.2025, 14:07
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Фермер шокировал белорусов ценами на свинину.
Белорусский фермер продает свинину по 80 рублей. «Всего лишь по 80 рублей», — уточняет он в видео. В комментариях люди не скупятся на эмоции.
«Вот такая у меня шея сыровяленая, это деликатес. Килограмм всего лишь 80 рублей», — говорит фермер на видео в тиктоке, которое заметил blizko.by. Продукт действительно выглядит аппетитно, но цена звучит невероятно.
@antonenko_ferma.1 #минск #фермер #беларусь #тикток ♬ оригинальный звук - antonenko_ferma.1
«Куда смотрит налоговая? Цена такой шеи в магазине максимум 35 рублей».
«Это, наверное, его личная шея».
«Я за 80 рублей куплю себе и шеи, и рыбы красной».
«Как он продает по такой цене, у него должен быть павильон премиум класса, а он должен стоять в костюме с бабочкой».
«Это сколько нужно работать, чтобы купить эту шею».
«Кошмар, а не цены. 80 рублей. Чем он ее вялит за такие деньги. Цена ее 25-30 рублей».
«Не жмет вам за 80 рублей?»
«Почему так дешево??? По 800 рублей за кг продавайте», — пишут в комментариях.