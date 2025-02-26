«Не жмет вам за 80 рублей?» 8 26.02.2025, 14:07

3,236

Фермер шокировал белорусов ценами на свинину.

Белорусский фермер продает свинину по 80 рублей. «Всего лишь по 80 рублей», — уточняет он в видео. В комментариях люди не скупятся на эмоции.

«Вот такая у меня шея сыровяленая, это деликатес. Килограмм всего лишь 80 рублей», — говорит фермер на видео в тиктоке, которое заметил blizko.by. Продукт действительно выглядит аппетитно, но цена звучит невероятно.

«Куда смотрит налоговая? Цена такой шеи в магазине максимум 35 рублей».

«Это, наверное, его личная шея».

«Я за 80 рублей куплю себе и шеи, и рыбы красной».

«Как он продает по такой цене, у него должен быть павильон премиум класса, а он должен стоять в костюме с бабочкой».

«Это сколько нужно работать, чтобы купить эту шею».

«Кошмар, а не цены. 80 рублей. Чем он ее вялит за такие деньги. Цена ее 25-30 рублей».

«Не жмет вам за 80 рублей?»

«Почему так дешево??? По 800 рублей за кг продавайте», — пишут в комментариях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com