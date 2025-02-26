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Лондон: Время перейти к аресту российских активов

  • 26.02.2025, 14:06
Лондон: Время перейти к аресту российских активов

Глава МИД Британии призвал действовать быстро.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что Европа должна перейти от замораживания российских активов к их аресту.

Как передает Reuters, так британский министр во время выступления в парламенте ответил на вопрос, поддержит ли он чрезвычайное законодательство, которое позволит арестовать и перепрофилировать активы Российской Федерации в поддержку Украины.

«Европа должна действовать быстро, и я считаю, что мы должны перейти от замораживания активов к их аресту. Это не тот вопрос, в котором ни одно правительство не может действовать самостоятельно. Мы должны действовать вместе с европейскими союзниками».

В январе во время дебатов в парламенте министр иностранных дел по делам Европы Стивен Доти сказал, что Великобритания рассматривает «все законные меры» которые могут гарантировать, что Украина получит необходимую поддержку.

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