Лондон: Время перейти к аресту российских активов
- 26.02.2025, 14:06
Глава МИД Британии призвал действовать быстро.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что Европа должна перейти от замораживания российских активов к их аресту.
Как передает Reuters, так британский министр во время выступления в парламенте ответил на вопрос, поддержит ли он чрезвычайное законодательство, которое позволит арестовать и перепрофилировать активы Российской Федерации в поддержку Украины.
«Европа должна действовать быстро, и я считаю, что мы должны перейти от замораживания активов к их аресту. Это не тот вопрос, в котором ни одно правительство не может действовать самостоятельно. Мы должны действовать вместе с европейскими союзниками».
В январе во время дебатов в парламенте министр иностранных дел по делам Европы Стивен Доти сказал, что Великобритания рассматривает «все законные меры» которые могут гарантировать, что Украина получит необходимую поддержку.