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СМИ: С украинского фронта поступили хорошие новости

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  • 26.02.2025, 14:13
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СМИ: С украинского фронта поступили хорошие новости

Ситуация для ВСУ лучше, чем многие думают.

Ситуация на фронте для Украины выглядит значительно лучше, чем предполагалось ранее, заявили военные эксперты Майкл Кофман и Роб Ли после своей февральской поездки в страну.

В подкасте The Russia Contingency Кофман отметил, что, вопреки мрачным прогнозам, украинская армия эффективно сдерживает российское наступление, а разговоры о крахе обороны весной не соответствуют действительности.

Россия увязла в наступлении

По словам Кофмана, темпы российского наступления начали заметно снижаться еще с середины ноября. Это связано с тремя основными факторами:

— серьезные потери российской техники во время осенних боев;

— необычно теплая зима, из-за которой земля не промерзла, усложнив движение тяжелой техники;

— адаптация ВСУ к тактике России: украинцы научились эффективно использовать мины, беспилотники и артиллерию, нанося удары до подхода врага к их позициям.

«Последнее российское наступление началось еще в октябре 2023 года, но так и не переросло в масштабный прорыв. Сейчас оно ограничено тремя-четырьмя направлениями и не угрожает обрушить весь фронт», — подчеркнул Кофман.

Роб Ли добавил: «Мы не видим признаков деморализации украинских военных. На передовой никто не собирается сдаваться. Ожидать крупного прорыва со стороны России в ближайшие два месяца нереалистично».

Украина усиливает оборону

Решение администрации Байдена о поставках вооружений позволило Украине увеличить интенсивность артиллерийских ударов. Однако эксперты подчеркивают: дальнейшая устойчивость ВСУ во многом зависит от следующего транша помощи США. Если Вашингтон задержит поставки, дефицит боеприпасов может стать серьезной проблемой к середине года.

При этом Украина активно развивает собственное производство дронов. В 2024 году было выпущено 1,6 млн FPV-беспилотников, а на передовой уже применяются наземные дроны для снабжения войск - технологии, которые Россия пока массово не использует.

Ситуация на севере и в Курской области

Попытки России вытеснить украинские силы из приграничных районов, включая Курскую область, заметно замедлились. По оценке Кофмана, Украина сохраняет контроль над примерно 40% ранее занятых там позиций, несмотря на активные боевые действия и участие северокорейских наемников, понесших значительные потери.

Давление на Киев с целью быстрого мирного соглашения, которое активно продвигает Дональд Трамп, вызывает обеспокоенность у западных аналитиков. «Сейчас не то время, чтобы Украина шла на уступки. Ситуация на фронте дает Киеву шансы улучшить переговорные позиции к лету», — подчеркнул Кофман.

Ли добавил: «Условия для Украины не так плохи, как кажется стороннему наблюдателю. Если помощь Запада будет поступать стабильно, ВСУ смогут не только удерживать позиции, но и создавать возможности для контрнаступлений в будущем».

Несмотря на оптимистичные оценки, есть и проблемы:

— нехватка личного состава остается критической;

— риски затяжной войны при нестабильной западной поддержке;

— грядущее обострение боев в ближайшие недели: Россия не откажется от попыток активизировать наступление.

Несмотря на усиление российских атак, Украина демонстрирует устойчивость и эффективность обороны. Фронт не рушится, ВСУ продолжают адаптироваться, а внутренний моральный дух высок. В этих условиях Киеву нет необходимости спешить с невыгодным мирным соглашением: время может сыграть на его стороне.

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