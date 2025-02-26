Генпрокурор Швед невольно вынес приговор Лукашенко 2 Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

26.02.2025, 14:24

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Андрей Швед

Танцуют, то есть, крадут — все.

«Чем больше из нее берешь, тем больше становится». Ответ на эту старую загадку — яма. Но у белорусских властей есть свой, менее очевидный вариант — коррупция. И признавать это вынуждены сами силовики и чиновники, включая Лукашенко, который регулярно «перетряхивает» систему и обещает мздоимцам кары небесные, а победить коррупцию все не может, как и 30 лет назад.

Оказывается, в Беларуси есть районы, где факты коррупции «годами не выявляются». Генеральный прокурор Андрей Швед этому неприятно удивился и даже усомнился вслух, что такое возможно.

— Не верю, что в определенных районах, а у нас таких десятки в Беларуси, не воруют, — приводят госСМИ слова Шведа, сказанные 26 февраля перед совместным заседанием «палаты представителей» и «совета республики».

Но постойте, а как быть с уверениями того же генпрокурора буквально в начале февраля, что преступность в нашей стране находится на историческом минимуме? Или «это другое»?

Судя по цифрам, действительно «другое»: пока Генпрокуратура инициирует суды над мертвыми в рамках дела о «геноциде беларуского народа» и преследует «экстремистов» за лайки и подписки, количество коррупционных преступлений не уменьшается.

По статистике силовиков, в 2024 году к ответственности были привлечены более 900 человек, в 2023-м — 924, в 2022-м — 819. Стабильность с тенденцией к росту, однако.

Как же так — белорусские власти доблестно борются с коррупцией три десятка лет, а она не то, что никуда не делась, а вполне себе процветает? Ответ на этот вопрос невольно дал сам генеральный прокурор своим «не верю, что не воруют».

Существующая в Беларуси система подталкивает к тому, чтобы при «решении вопросов» давали и брали взятки, использовали различные мутные схемы, а прокуратура в нужный момент выкрывала очередную «мафию» — этакий круговорот коррупции в отдельно взятой стране.

Нередко на руководящие должности режим Лукашенко назначает тех управленцев, кто ранее был засвечен в коррупционных скандалах, но потом «прощен» (хотя такую практику сам же белорусский правитель в 2019 году вроде бы запретил).

Вспомним хотя бы бывшего директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича, для задержания которого власти развернули самолет Минск-Мюнхен — вместо 13 лет колонии вышло по факту три, коррупционера Лукашенко амнистировал и назначил директором колхоза.

И выходит, что сложившаяся практика режим более, чем устраивает: условия для коррупции он создает, негативную селекцию кадров проводит на ура, компромат руками силовиков собирает, а по мере необходимости вытаскивает на свет очередное «дело молочников», «дело ортопедов», отвлекая внимание общества от других острых вопросов.

Но побеждать коррупцию власть вовсе не собирается — как фактически признает Швед, танцуют, то есть, конечно, крадут — все.

Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

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