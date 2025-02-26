закрыть
26 февраля 2025, среда, 14:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генпрокурор Швед невольно вынес приговор Лукашенко

2
  • Алеся Матусевич, «Салідарнасць»
  • 26.02.2025, 14:24
  • 1,988
Генпрокурор Швед невольно вынес приговор Лукашенко
Андрей Швед

Танцуют, то есть, крадут — все.

«Чем больше из нее берешь, тем больше становится». Ответ на эту старую загадку — яма. Но у белорусских властей есть свой, менее очевидный вариант — коррупция. И признавать это вынуждены сами силовики и чиновники, включая Лукашенко, который регулярно «перетряхивает» систему и обещает мздоимцам кары небесные, а победить коррупцию все не может, как и 30 лет назад.

Оказывается, в Беларуси есть районы, где факты коррупции «годами не выявляются». Генеральный прокурор Андрей Швед этому неприятно удивился и даже усомнился вслух, что такое возможно.

— Не верю, что в определенных районах, а у нас таких десятки в Беларуси, не воруют, — приводят госСМИ слова Шведа, сказанные 26 февраля перед совместным заседанием «палаты представителей» и «совета республики».

Но постойте, а как быть с уверениями того же генпрокурора буквально в начале февраля, что преступность в нашей стране находится на историческом минимуме? Или «это другое»?

Судя по цифрам, действительно «другое»: пока Генпрокуратура инициирует суды над мертвыми в рамках дела о «геноциде беларуского народа» и преследует «экстремистов» за лайки и подписки, количество коррупционных преступлений не уменьшается.

По статистике силовиков, в 2024 году к ответственности были привлечены более 900 человек, в 2023-м — 924, в 2022-м — 819. Стабильность с тенденцией к росту, однако.

Как же так — белорусские власти доблестно борются с коррупцией три десятка лет, а она не то, что никуда не делась, а вполне себе процветает? Ответ на этот вопрос невольно дал сам генеральный прокурор своим «не верю, что не воруют».

Существующая в Беларуси система подталкивает к тому, чтобы при «решении вопросов» давали и брали взятки, использовали различные мутные схемы, а прокуратура в нужный момент выкрывала очередную «мафию» — этакий круговорот коррупции в отдельно взятой стране.

Нередко на руководящие должности режим Лукашенко назначает тех управленцев, кто ранее был засвечен в коррупционных скандалах, но потом «прощен» (хотя такую практику сам же белорусский правитель в 2019 году вроде бы запретил).

Вспомним хотя бы бывшего директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича, для задержания которого власти развернули самолет Минск-Мюнхен — вместо 13 лет колонии вышло по факту три, коррупционера Лукашенко амнистировал и назначил директором колхоза.

И выходит, что сложившаяся практика режим более, чем устраивает: условия для коррупции он создает, негативную селекцию кадров проводит на ура, компромат руками силовиков собирает, а по мере необходимости вытаскивает на свет очередное «дело молочников», «дело ортопедов», отвлекая внимание общества от других острых вопросов.

Но побеждать коррупцию власть вовсе не собирается — как фактически признает Швед, танцуют, то есть, конечно, крадут — все.

Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук