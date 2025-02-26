Лавров озвучил место и дату новой встречи с представителями США

Лавров озвучил место и дату новой встречи с представителями США1
- 26.02.2025, 14:29
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Уже завтра.
В России объявили о проведении новой встречи с представителями Соединенных Штатов. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, она состоится уже завтра, 27 февраля, в Стамбуле.
«РФ и США 27 февраля проведут в Стамбуле встречу по работе посольств двух стран», - заявил Лавров.
По его словам, встреча будет посвящена устранению препятствий работы дипломатических представительств США и России.
«Я думаю, по итогам встречи будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно», - сказал Лавров.
При этом, как сообщает российское информагентство ТАСС, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил готовность его страны «организовать мирные переговоры сторон конфликта в Украине».
Фидан также заявил, что участвующие в контактах по Украине стороны согласны с необходимостью установления режима прекращения огня.