Дефицит рабочих решили закрыть подростками?
- 26.02.2025, 14:35
Белорусы, которым не исполнилось 18 лет, получили доступ к 160 рабочим профессиям.
У белорусских подростков появится гораздо больше возможностей попробовать свои силы в понравившейся работе. Минтруда подготовило новую редакцию перечня работ, на которых запрещена работа несовершеннолетних.
Новый документ открывает для подростков, которым еще не исполнилось 18 лет, доступ к более чем 160 рабочим профессиям.
В частности, подростки смогут попробовать свои силы в производстве продуктов питания (кулинар, кондитер, повар), полиграфическом производстве (корректор, оператор электронного набора и верстки, оператор электронного цветоделения, печатник), производстве стекла и стеклоизделий (комплектовщик стекла и стеклоизделий, разметчик, раскрашиватель по стеклу, фотопечатник на нем), целлюлозно-бумажном производстве и других.
Также в Минтруда планируют расширить список легких работ, на которые можно устраивать подростков в возрасте с 14 до 16 лет.