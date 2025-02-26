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Дефицит рабочих решили закрыть подростками?

  • 26.02.2025, 14:35
Дефицит рабочих решили закрыть подростками?

Белорусы, которым не исполнилось 18 лет, получили доступ к 160 рабочим профессиям.

У белорусских подростков появится гораздо больше возможностей попробовать свои силы в понравившейся работе. Минтруда подготовило новую редакцию перечня работ, на которых запрещена работа несовершеннолетних.

Новый документ открывает для подростков, которым еще не исполнилось 18 лет, доступ к более чем 160 рабочим профессиям.

В частности, подростки смогут попробовать свои силы в производстве продуктов питания (кулинар, кондитер, повар), полиграфическом производстве (корректор, оператор электронного набора и верстки, оператор электронного цветоделения, печатник), производстве стекла и стеклоизделий (комплектовщик стекла и стеклоизделий, разметчик, раскрашиватель по стеклу, фотопечатник на нем), целлюлозно-бумажном производстве и других.

Также в Минтруда планируют расширить список легких работ, на которые можно устраивать подростков в возрасте с 14 до 16 лет.

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