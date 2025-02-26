Чешская компания выиграла суд у «Газпрома» 26.02.2025, 14:39

Россияне должны выплатить 1 миллиард чешских крон.

Арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) полностью удовлетворил иск чешской коммунальной компании CEZ. Российский «Газпром» должен возместить ей ущерб в 1 млрд чешских крон (42,16 млн долларов).

Об этом сообщает CEZ.

Как отмечается в общении, ущерб был нанесен существенным сокращением поставок газа «Газпромом» в 2022 году, которые CEZ заказала у «Газпрома» до вторжения России в Украину, и CEZ должна была покрыть этот дефицит газом, закупленным по высоким на тот момент ценам.

Согласно арбитражному решению ICC, «Газпром» должен выплатить CEZ не только убытки, но и проценты за просрочку платежа, а также возместить судебные издержки.

«Если «Газпром» не сделает этого добровольно, CEZ приступит к принудительному исполнению арбитражного решения, то есть обеспечит исполнение своих требований путем исполнительного производства», - говорится в сообщении.

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