Чешская компания выиграла суд у «Газпрома»
- 26.02.2025, 14:39
Россияне должны выплатить 1 миллиард чешских крон.
Арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) полностью удовлетворил иск чешской коммунальной компании CEZ. Российский «Газпром» должен возместить ей ущерб в 1 млрд чешских крон (42,16 млн долларов).
Об этом сообщает CEZ.
Как отмечается в общении, ущерб был нанесен существенным сокращением поставок газа «Газпромом» в 2022 году, которые CEZ заказала у «Газпрома» до вторжения России в Украину, и CEZ должна была покрыть этот дефицит газом, закупленным по высоким на тот момент ценам.
Согласно арбитражному решению ICC, «Газпром» должен выплатить CEZ не только убытки, но и проценты за просрочку платежа, а также возместить судебные издержки.
«Если «Газпром» не сделает этого добровольно, CEZ приступит к принудительному исполнению арбитражного решения, то есть обеспечит исполнение своих требований путем исполнительного производства», - говорится в сообщении.