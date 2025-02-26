«Ревновала и жаловалась на нехватку финансов» 2 26.02.2025, 14:45

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Белоруска нередко поколачивала мужа, но последний случай стал исключительным.

Очередной жертвой домашнего насилия стал 61-летний житель Столинского района. Как пишет издание «БрестСити», супруга нередко поколачивала мужа, но последний случай обернулся для нее уголовным делом.

Милиция установила, что пара прожила в браке 39 лет. Претензии из-за ревности и нехватки финансов у супруги возникали постоянно, и женщина периодически колотила своего мужа.

После очередной ссоры, как и в предыдущих случаях, мужчина пошел спать в сарай. Вернувшись утром в дом, он надеялся, что жена успокоилась, но не тут-то было. Схватив кастрюлю, женщина ударила ею супруга. Чтобы не продолжать конфликт, мужчина решил отсидеться у родственников, однако в какой-то момент он начал чувствовать себя плохо, терять сознание и ему вызвали скорую помощь. Медики наложили пострадавшему швы и зафиксировали у него черепно-мозговую травму.

Для супруги все в итоге закончилось печально. В отношении женщины уже завели уголовное дело по ст. 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

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