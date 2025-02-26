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У «Нафтана» начались серьезные проблемы

  • 26.02.2025, 14:58
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У «Нафтана» начались серьезные проблемы

Некому работать.

На предприятии «Нафтан» и его «дочке» «Полимир» требуются более 550 работников. Это в 4,5 раза больше, чем три года назад, пишет «Зеркало».

По данным государственной базы вакансий на 24 февраля, на «Нафтане», который занимается нефтепереработкой, открыто 558 вакансий. При этом были места как для руководства, так и для рядовых специалистов и рабочих.

Напомним, в 2020 году сотрудники «Нафтана» протестовали против фальсификации результатов выборов президента Беларуси и насилия в отношении мирных протестующих. Около 40 человек ушли в стачку. Правда, полноценной забастовки не вышло: на работников стали давить, их пугали увольнениями, уголовными статьями за призывы к свержению власти.

Впоследствии на «Нафтане» и его подведомственном заводе «Полимире» начали увольнять и задерживать работников. Власти расправились и с бывшим председателем независимого профсоюза «Нафтана» Ольгой Бритиковой: в декабре 2020 года ее уволили с завода, ее несколько раз ее судили по административным статьям, а в 2024 году по уголовной статье ее приговорили к сроку в колонии.

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