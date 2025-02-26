Новый опрос показал, сколько украинцев доверяют Зеленскому 2 26.02.2025, 15:01

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Названы и другие политики, которым доверяют граждане Украины.

39.6% украинцев доверяют (16.5% - доверяют, 23.1% - скорее доверяют) президенту Украины Владимиру Зеленскому, а 57% - не доверяют (18.6% - скорее не доверяют, а 38.4% - не доверяют).

Об этом говорится в опросе Socis за февраль 2025 года, который есть в распоряжении NV.

Лидером доверия среди украинцев остается бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которому доверяют 73.7% опрошенных, не доверяют — 21.3%.

Руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову доверяют 51.3%, не доверяют — 39.5%.

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