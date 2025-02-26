В Румынии задержали пророссийского политика Джорджеску

В Румынии задержали пророссийского политика Джорджеску3
- 26.02.2025, 15:13
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И отправили на допрос.
Генпрокуратура Румынии проводит 47 обысков в пяти округах страны в рамках дела, в котором инкриминируют преступления против конституционного строя, ложные сведения об источниках финансирования избирательной кампании или публичное подстрекательство к преступлению.
Об этом пишет «Радио Свобода».
Отмечается, что целью является группа Горациу Потры, близкого соратника пророссийского политика, бывшего кандидата в президенты Келина Джорджеску.
СМИ со ссылкой на судебные источники заявили, что Джорджеску задержала полиция. Сейчас его доставили на допрос в прокуратуру. Политика задержали за нарушение правил дорожного движения.
Прокуратура сообщила, что обыски проводят в жудецах (округах) Сибиу, Муреш, Тимиш, Илфов и Клуж. Объектами обысков стали 27 физических лиц и четыре офиса, которые принадлежат юридическим лицам.
Горациу Потра - экс-главарь румынских наемников, которые воевали в Африке.
Келин Джорджеску обвинил власти в «стремлении придумать доказательства, чтобы оправдать кражу выборов и сделать все, чтобы заблокировать мое новое выдвижение на президентских выборах».