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В Румынии задержали пророссийского политика Джорджеску

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  • 26.02.2025, 15:13
  • 2,536
В Румынии задержали пророссийского политика Джорджеску
Кэлин Джорджеску

И отправили на допрос.

Генпрокуратура Румынии проводит 47 обысков в пяти округах страны в рамках дела, в котором инкриминируют преступления против конституционного строя, ложные сведения об источниках финансирования избирательной кампании или публичное подстрекательство к преступлению.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Отмечается, что целью является группа Горациу Потры, близкого соратника пророссийского политика, бывшего кандидата в президенты Келина Джорджеску.

СМИ со ссылкой на судебные источники заявили, что Джорджеску задержала полиция. Сейчас его доставили на допрос в прокуратуру. Политика задержали за нарушение правил дорожного движения.

Прокуратура сообщила, что обыски проводят в жудецах (округах) Сибиу, Муреш, Тимиш, Илфов и Клуж. Объектами обысков стали 27 физических лиц и четыре офиса, которые принадлежат юридическим лицам.

Горациу Потра - экс-главарь румынских наемников, которые воевали в Африке.

Келин Джорджеску обвинил власти в «стремлении придумать доказательства, чтобы оправдать кражу выборов и сделать все, чтобы заблокировать мое новое выдвижение на президентских выборах».

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