«Кара ждет не только Лукашенко, но и его приспешников» 3 26.02.2025, 15:38

3,362

Что ждет тех, кто зарабатывал на крови?

В официальном журнале Евросоюза заявили о новых санкциях против завода «Интеграл» в 16-от пакете санкций ЕС. Это обосновывается поставками полупроводников и интегральных схем российскому ВПК.

Читатель сайта Charter97.org размышляет о последствиях для тех, кто зарабатывал деньги на крови украинцев:

— Россия инвестировала в «Интеграл» $350 миллионов. Завод поставляет свою продукцию «Роскосмосу», Ульяновскому конструкторскому бюро приборостроения, заводу «Радар ММС» и многим другим.

Жажда режима Лукашенко зарабатывать на крови чревата последствиями не только для диктатора, но и всех его приспешников, участвующих в грязном бизнесе.

Заслуженное наказание обрушится на головы негодяев со стороны Украины и ее силовых структур, от цивилизованного международного сообщества и от новой демократической Беларуси. Эта кара настигнет преступников в любом уголке мира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com