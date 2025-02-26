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«Кара ждет не только Лукашенко, но и его приспешников»

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  • 26.02.2025, 15:38
  • 3,362
«Кара ждет не только Лукашенко, но и его приспешников»

Что ждет тех, кто зарабатывал на крови?

В официальном журнале Евросоюза заявили о новых санкциях против завода «Интеграл» в 16-от пакете санкций ЕС. Это обосновывается поставками полупроводников и интегральных схем российскому ВПК.

Читатель сайта Charter97.org размышляет о последствиях для тех, кто зарабатывал деньги на крови украинцев:

— Россия инвестировала в «Интеграл» $350 миллионов. Завод поставляет свою продукцию «Роскосмосу», Ульяновскому конструкторскому бюро приборостроения, заводу «Радар ММС» и многим другим.

Жажда режима Лукашенко зарабатывать на крови чревата последствиями не только для диктатора, но и всех его приспешников, участвующих в грязном бизнесе.

Заслуженное наказание обрушится на головы негодяев со стороны Украины и ее силовых структур, от цивилизованного международного сообщества и от новой демократической Беларуси. Эта кара настигнет преступников в любом уголке мира.

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