«Кара ждет не только Лукашенко, но и его приспешников»3
- 26.02.2025, 15:38
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Что ждет тех, кто зарабатывал на крови?
В официальном журнале Евросоюза заявили о новых санкциях против завода «Интеграл» в 16-от пакете санкций ЕС. Это обосновывается поставками полупроводников и интегральных схем российскому ВПК.
Читатель сайта Charter97.org размышляет о последствиях для тех, кто зарабатывал деньги на крови украинцев:
— Россия инвестировала в «Интеграл» $350 миллионов. Завод поставляет свою продукцию «Роскосмосу», Ульяновскому конструкторскому бюро приборостроения, заводу «Радар ММС» и многим другим.
Жажда режима Лукашенко зарабатывать на крови чревата последствиями не только для диктатора, но и всех его приспешников, участвующих в грязном бизнесе.
Заслуженное наказание обрушится на головы негодяев со стороны Украины и ее силовых структур, от цивилизованного международного сообщества и от новой демократической Беларуси. Эта кара настигнет преступников в любом уголке мира.