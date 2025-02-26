Европа наконец станет great again 2 Николай Гаврись, «Зеркало недели»

26.02.2025, 15:47

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Где странам ЕС взять деньги на оборону?

Еще при первом президентстве Дональд Трамп вполне справедливо требовал, чтобы европейские члены НАТО и Канада начали выполнять норматив оборонных затрат в 2% от национального ВВП, уже менее справедливо угрожая не оказывать американскую помощь в случае потенциального нападения на союзников, которые этого не сделают.

Из тогдашних 30 участников Альянса шестеро не дотягивали даже до показателя в 1%, а выполнением 2% стандарта в 2018-м и даже в 2021 году могли похвастаться только США, Великобритания, Польша, Латвия, Греция (из-за конфликта с Турцией) и Эстония. Даже Литва хоть и была рядом, но остановилась на отметке 1,96% от ВВП.

С 2022-го по 2024 год ситуация с этим вопросом значительно улучшилась, и теперь уже 23 из нынешних 32 членов Альянса выполняют действующий норматив в 2% затрат на оборону. Но с учетом новых вызовов, прежде всего войны в Украине, речь уже идет о его повышении до 3%, а в последних заявлениях американского президента — и до 5% от ВВП.

Как мы уже отмечали в предыдущей статье, оборонные затраты в 5% от ВВП пока малореалистичны для большинства членов НАТО, даже для самих Соединенных Штатов. 10 февраля Дональд Трамп публично поддержал инициативу Илона Маска по сокращению бюджета Пентагона, а уже 20 февраля новый глава оборонного ведомства США Пит Хегсет издал распоряжение разработать план сокращения затрат на оборону на 8% ежегодно в течение последующих пяти лет. Если этот план будет реализован (что на самом деле маловероятно), то оборонный бюджет к 2030 году будет сокращен с нынешних 900 млрд долл. до менее чем 600 млрд долл. в год. С учетом ожидаемого роста ВВП Соединенных Штатов это поставит их самих на грань выполнения действующего стандарта в 2% по сравнению с оборонными затратами в 3,38% от ВВП 2024 года. Где-то тогда же, по оценкам американских аналитиков, уже к 2027–2028 годам, КНР будет технически готова к началу боевых действий в районе Тайваня, который США по своему закону 1979 года обязывались поддерживать, в том числе военным путем.

Европейские союзники по НАТО в настоящее время тоже могут быть заняты противостоянием (и хорошо, если не войной с Россией).

На самом деле даже сейчас европейская часть НАТО едва достигла средних затрат на оборону в 2% от ВВП. Причем Германия и Франция смогли сделать это только в 2024 году, а Италия и Испания до сих пор топчутся в районе 1,5 и 1,3%. Соответственно, эти страны оперируют совокупным оборонным бюджетом около 500 млрд долл. США в год.

Солидная сумма, но стоит вопрос эффективности использования этих средств, ведь практически все они выделяются и осваиваются в границах национальных бюджетов, причем страны, очевидно, несут затраты неравномерно. Определенная общая стратегия обороны европейских стран Альянса существует, пересматривалась и совершенствовалась в течение последних лет. А вот единой стратегии развития их оборонного комплекса нет даже в виде проекта, ведь здесь все всегда надеялись на США. Расходование средств только на национальных уровнях может приводить к дублированию аналогичных производств и, даже хуже, разработок, оставляя в то же время пробелы в обороне из-за недопроизводства других видов оружия и боеприпасов, а разработка нового оружия в Европе явно недофинансирована.

По последним данным, в 2023-м (более свежих данных еще нет) на создание новых образцов Евросоюзом была потрачена сумма, эквивалентная 11,8 млрд долл., что явно несопоставимо с 138,9 млрд долл., которые за тот же год на эти потребности потратили США.

С другой стороны, тратя на оборону 5% от ВВП, европейские члены НАТО имели бы совокупный годовой оборонный бюджет, который более чем на треть превышал бы нынешний американский, или около 1,25 трлн в перерасчете на доллары США.

Подобный бюджет, при условии экономного использования и с учетом необходимости развивать новую оборонную промышленность, уже через несколько лет дал бы Европе возможность вооружиться настолько, чтобы не бояться конвенционного российского вторжения даже при отсутствии на потенциальном поле боя американских союзников. Именно этого и хотят сейчас европейцы, встревоженные последними заявлениями со стороны США.

Для Украины такой сценарий развития событий тоже был бы однозначно позитивным. И из-за увеличения финансирования европейской обороны, важным элементом которой мы рассчитываем стать уже вскоре, и из-за расширения производственных мощностей наших европейских партнеров, что позволит им как минимум масштабировать поставки и для нашей армии.

Но одномоментное радикальное увеличение оборонных затрат требовало бы очень ощутимого повышения налогов и/или уменьшения социальных и инфраструктурных затрат. В условиях, когда большинство населения ЕС до сих пор не верит в возможность войны в их странах, это вызвало бы существенное сопротивление и снижение рейтингов соответствующих политических сил. Этого политики сейчас боятся больше, чем войны, поэтому на такие радикальные шаги без крайней необходимости они не пойдут. Значит, нужно искать альтернативные источники финансирования, и такая работа тоже ведется.

В развитие оборонной индустрии можно привлекать и частные инвестиции. Но не без проблем. Например, по данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), по итогам 2023-го, из десяти ведущих мировых производителей оружия первую пятерку составляют корпорации, базирующиеся в США (Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Boeing и General Dynamics). Сомнительно, что они станут инвестировать в европейские страны, особенно при администрации Трампа. На седьмое место довольно неожиданно, очевидно, за счет гигантского госзаказа, вышел «Ростех», который еще в 2021 году не входил в десятку, с 8-го по 10-е место занимают китайские AVIC, NORINCO и CETC, от которых инвестиций тем более ждать не приходится. Только одна компания из первой десятки базируется в Европе — BAE Systems, крупный производитель техники и электроники преимущественно военного назначения с годовым доходом в 30 350 млн долл. и штаб-квартирой в Лондоне.

В целом же, в том числе из-за чрезмерного европейского пацифизма прошлого, у оборонных предприятий в Европе сложился довольно непривлекательный для инвесторов имидж, что долгое время мешало их развитию. Впрочем, из-за войны в Украине их капитализация в последнее время растет значительно более высокими темпами, чем у других европейских предприятий, что, очевидно, «исправит» и их имидж.

Таким образом, частные инвестиции здесь являются жизнеспособным вариантом, однако только для развития производства. Но здесь речь идет не о триллионах и даже не о сотнях миллиардов, а в лучшем случае о нескольких десятках миллиардов долларов/евро инвестиций за следующие несколько лет, чего очевидно недостаточно.

Есть еще вариант «напечатать» деньги, необходимые для развития оборонной отрасли. Эта идея не новая, во время пандемии COVID-19 страны Европы и США проводили эмиссии едва ли не сотен миллиардов ничем, по сути, не обеспеченных евро и долларов. Это дало возможность наладить разработку и массовое распространение вакцин, поддержать систему здравоохранения, организовать выплаты семьям, вынужденным месяцами сидеть на карантине. Но есть у такого способа финансирования и очевидный минус — инфляция.

Попытка за год «напечатать» 600–700 млрд евро, необходимых для достижения целевого показателя затрат на оборону в 5% от ВВП, может закончиться для правительств стран не менее плачевно, чем попытка повысить с той же целью налоги или уменьшить другие бюджетные затраты. Следовательно, этот способ финансирования «оборонки» европейские страны если и будут применять, то с большой осторожностью, не больше чем на 50–70 млрд евро в год, чтобы не повторять печальные рекорды «ковидной» инфляции 2021–2023 годов.

Остается одалживать деньги как внутри Европы, так и у тех же США или даже стран Юго-Восточной Азии. Поэтому в границах ЕС все чаще обсуждается вариант эмиссии оборонных облигаций.

Основные наднациональные эмитенты Европы, такие как Европейский Союз, Европейский стабилизационный механизм и Европейский инвестиционный банк, имеют самый высокий из возможных кредитный рейтинг AAA, значит, могут привлекать средства под 2,5–3% годовых.

Кстати, последние были активно задействованы в ликвидации последствий пандемии коронавируса с бюджетами 240 и 200 млрд евро соответственно. Суммы, сопоставимые с необходимыми в нашем случае. Правда, для оборонных целей оптимально делать такие заимствования хотя бы в течение трех лет, и механизмы финансирования тогда были бы несколько иными.

При заимствовании, например 600 млрд евро даже под 3% годовых на выплату процентов пришлось бы ежегодно тратить 18 млрд евро. Сумма ощутимая, но не забываем, что речь идет о европейских членах НАТО, среди которых четыре страны (Германия, Соединенное Королевство, Франция и Италия) входят в первую десятку экономик мира, а Испания с Нидерландами на двоих тоже имеют более 3 трлн долл. годового ВВП. Всего европейские члены Альянса даже без Турции имеют ВВП почти 23,5 трлн долл. в год. Следовательно, на обслуживание долга за год уйдет меньше 0,1% годового ВВП. Даже если брать в долг три года подряд, на выплату процентов понадобится 0,23% годового ВВП вместо почти 3%, которых не хватает сейчас. Поэтому этот вариант на сегодняшний день выглядит самым жизнеспособным и вполне реалистичным.

Конечно, есть минус и у этого варианта, — деньги придется возвращать, пусть через пять или даже десять лет. То, чего так боятся сейчас, а именно — повышения налогов и урезания социальных и других затрат бюджетов, все равно придется делать. Но этот вариант даст возможность обеспечить Европе надежную защиту достаточно быстро, существенно растянув во времени негативные последствия увеличения финансирования для граждан.

Для Украины такой вариант тоже почти идеален. Нас этот долг не затронет, поскольку мы пока не являемся членами ни ЕС, ни НАТО. В то же время упомянутое выше увеличение поставок для ВСУ в случае реализации такой программы мы, очевидно, получили бы. Более того, вполне можно было бы рассчитывать на миллиарды, если не на десятки миллиардов евро инвестиций в наших производителей оружия. Ведь и разработка, и изготовление у нас пока стоят в разы дешевле, чем даже в Европе, не говоря уже о США, а квалификация и опыт персонала могут быть по некоторым критериям даже выше, чем у европейцев.

Поэтому Украина должна мягко продвигать идею выпуска европейских оборонных облигаций. Тем более что сами мы уже имеем опыт эмиссии военных облигаций, поэтому технически украинская сторона могла бы даже дать европейским партнерам определенные консультации.

Поэтому будем надеяться, что разговоры перейдут в практическую плоскость, и Европа наконец станет great again.

Николай Гаврись, «Зеркало недели»

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