В Беларуси потеплеет до +10
- 26.02.2025, 15:50
Синоптики обещают переменную облачность.
В четверг, 27 февраля, столбик термометра будет колебаться от минус 12 градусов по востоку страны ночью до 10 градусов тепла по юго-западу республики в дневные часы, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью до -12°С, днем ближе к +10°С.
Синоптики обещают переменную облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем по западу страны пройдут небольшие осадки, в основном дождь, местами прогнозируется слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет юго-восточным, южным с порывами до 3-8 м/с.
В ночь со среды на четверг столбик термометра опустится до 12 градусов мороза по востоку страны. В западной части республики воздух ночью прогреется до 2 градусов тепла. Днем прогнозируется от 1 до 7 градусов со знаком плюс, по юго-западу страны температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла.