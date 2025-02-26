Ночная атака на НПЗ и морской порт в Краснодарском крае была операцией ГУР

Ночная атака на НПЗ и морской порт в Краснодарском крае была операцией ГУР1
- 26.02.2025, 15:54
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Украинские разведчики раскрыли подробности.
В ночь на 26 февраля ГУР вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесло удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и морскому порту в городе Туапсе Краснодарского края России.
Об этом РБК-Украина рассказали источники в разведке.
В результате атаки на НПЗ прозвучало не менее 40 взрывов, возник пожар и было повреждено нефтеперерабатывающее оборудование.
Власти России уже признали атаку на Туапсе, а очевидцы тем временем публикуют в интернете фото и видео с последствиями поражений и утверждают об атаке на местный морской порт.
Как пояснили источники, комплекс пораженных объектов играет важную роль в обеспечении военной логистики оккупационной армии. При этом нефтеналивной терминал в Туапсе является одним из крупнейших в России, а порт - одним из ключевых среди грузовых портов в Черном море. Последний связан с железнодорожной сетью, что позволяет транспортировать грузы из центральных и южных регионов России.