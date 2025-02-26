Ночная атака на НПЗ и морской порт в Краснодарском крае была операцией ГУР 1 26.02.2025, 15:54

1,502

иллюстративное фото

Украинские разведчики раскрыли подробности.

В ночь на 26 февраля ГУР вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесло удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и морскому порту в городе Туапсе Краснодарского края России.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в разведке.

В результате атаки на НПЗ прозвучало не менее 40 взрывов, возник пожар и было повреждено нефтеперерабатывающее оборудование.

Власти России уже признали атаку на Туапсе, а очевидцы тем временем публикуют в интернете фото и видео с последствиями поражений и утверждают об атаке на местный морской порт.

Как пояснили источники, комплекс пораженных объектов играет важную роль в обеспечении военной логистики оккупационной армии. При этом нефтеналивной терминал в Туапсе является одним из крупнейших в России, а порт - одним из ключевых среди грузовых портов в Черном море. Последний связан с железнодорожной сетью, что позволяет транспортировать грузы из центральных и южных регионов России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com