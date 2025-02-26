«Белорусам приходится платить за бездарных экономистов» 3 26.02.2025, 16:06

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Россияне обманули диктатора с АЭС?

Белорусская АЭС работает уже три с половиной года, однако проблемы с ее эксплуатацией возникают все чаще. За время проекта, который должен был обеспечить белорусов дешевой электроэнергией, тарифы выросли почти на 36%, что больше официальной инфляции.

Эта новость вызвала резонанс в TikTok сайта Charter97.org. Приводим самые яркие комментарии:

«Все было построено ради притока валюты, но литовцы сразу заблокировали эту авантюру. Теперь есть станция, которая мало того что не зарабатывает, а вообще не работает. А 10 миллиардов кредита белорусы должны отдавать РФ».

«Надо платить кредит, надо покупать топливо, надо содержать персонал, а рынок сбыта потерян».

«Обещали подешевление после запуска АЭС, а получился очередной развод».

«Какой национальный состав коллектива? И вообще, что там белорусского? Деньги, проект, строительство, материалы, техника, топливо, обслуживание, теперь и покупатели — все российское, кроме земли. То же самое, если бы ваш сосед на вашем участке свалку открыл бы».

«Народу приходится платить за бездарных экономистов».

«У меня есть подозрение, что россияне очень тонко развели Лукашенко с АЭС! Мясникович грамотно проехал по мозгам колхознику, за что заинтересованные лица получили хорошие откаты. Лукашенко тоже пару миллиардов «сэкономил», но никто ему даже не объяснил стратегию и рынки сбыта в Евросоюзе! Чтобы торговать с Евросоюзом, нужно хотя бы «быть похожим» на Евросоюз! Теперь куча долгов, проблем, а еще придет вопрос утилизации!»

«Как и все, до чего дотронулся агрофюрер, БелАЭС постигла неудача».

«Гениально: построили на российский кредит российские атомщики, они и управляют, здесь отходы захоронят, а теперь еще надо будет искать покупателей в России. Полная интеграция».

«Плешивый никогда не думал об экономике и энергетике. Ему нужна была атомная бомба, а АЭС — это первый шаг при накоплении сырья. Плюс угроза странам Балтии, минус ядерные отходы некуда девать, страна низменная. При этом диктатор хочет удвоить риски, но это уже точно ему диктует Россия».

«Усатому таракану с его сворой место в реакторе АЭС. Тогда будет бесплатная энергия и все остальное!»

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