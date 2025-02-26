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ВСУ уничтожили бронетехнику россиян на Краматорском направлении

  • 26.02.2025, 16:09
ВСУ уничтожили бронетехнику россиян на Краматорском направлении

Минус три танка, бензовоз и грузовик с боекомплектом оккупантов.

На Краматорском направлении украинские операторы FPV-дронов комендатуры быстрого реагирования «Феникс» бригады «Месть» продолжают успешно поражать вражеские позиции и технику, пишет Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».

В течение недели бойцы уничтожили три танка, пушку, военный грузовик с боекомплектом, бензовоз, семь единиц автотранспорта, ретранслятор и мотоблок. Также в воздухе был обезврежен вражеский квадрокоптер Mavic.

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