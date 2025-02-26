ВСУ уничтожили бронетехнику россиян на Краматорском направлении 26.02.2025, 16:09

Минус три танка, бензовоз и грузовик с боекомплектом оккупантов.

На Краматорском направлении украинские операторы FPV-дронов комендатуры быстрого реагирования «Феникс» бригады «Месть» продолжают успешно поражать вражеские позиции и технику, пишет Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».

В течение недели бойцы уничтожили три танка, пушку, военный грузовик с боекомплектом, бензовоз, семь единиц автотранспорта, ретранслятор и мотоблок. Также в воздухе был обезврежен вражеский квадрокоптер Mavic.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com