ВСУ уничтожили бронетехнику россиян на Краматорском направлении
- 26.02.2025, 16:09
Минус три танка, бензовоз и грузовик с боекомплектом оккупантов.
На Краматорском направлении украинские операторы FPV-дронов комендатуры быстрого реагирования «Феникс» бригады «Месть» продолжают успешно поражать вражеские позиции и технику, пишет Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».
В течение недели бойцы уничтожили три танка, пушку, военный грузовик с боекомплектом, бензовоз, семь единиц автотранспорта, ретранслятор и мотоблок. Также в воздухе был обезврежен вражеский квадрокоптер Mavic.