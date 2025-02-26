Друга Лукашенко приговорили к году тюрьмы

Друга Лукашенко приговорили к году тюрьмы1
- 26.02.2025, 16:26
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И запретили на шесть лет занимать пост президента.
Суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к году тюрьмы. Кроме того, политику запретили занимать пост президента сроком на шесть лет.
Это решение суда первой инстанции, его можно обжаловать, пишет avaz.ba.
Додика обвинили в неподчинении Верховному представителю по Боснии и Герцеговине Кристиану Шмидту. В 2023 году Народное собрание Республики Сербской (это часть федерации Боснии и Герцеговины) приняло закон, согласно которому решения Верховного представителя не будут публиковаться в «Официальном вестнике». Однако до вступления закона в силу Верховный представитель Кристиан Шмидт отменил его.
Додик объявил, что все равно подпишет указ о введении закона в действие. Тогда Шмидт внес поправки в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины, сделав неподчинение решениям Верховного представителя уголовным преступлением.
Несмотря на эти решения, Додик все равно подписал указ. Всего за несколько месяцев два руководителя «Официального вестника» подали в отставку, но в конце концов Милош Лукич, исполняющий обязанности директора, опубликовал принятые законы в «Официальном вестнике». Лукича в итоге также судили, но оправдали.
Милорад Додик руководил РС с 2010 по 2018 год, а затем вернулся на пост президента в 2022 году. Он известен своими пророссийскими взглядами, кроме того, у него теплые отношения с Александром Лукашенко.