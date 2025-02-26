Как россияне продают Трампу иллюзию Михаил Крутихин

26.02.2025, 16:43

иллюстративное фото

Что не так с нефтяными запасами в Арктике.

Особое внимание к его миссии в контактах с американцами было отмечено сразу после поездки в Эр-Рияд: Путин повысил его статус, назначив своим специальным представителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Именно через такое сотрудничество в Кремле, судя по всему, рассчитывают прорвать политическую блокаду России, вызванную агрессивным вторжением на украинскую территорию. И главным направлением для Кирилла Дмитриева становятся попытки обеспечить возвращение изгнанных и убежавших иностранных компаний.

Заманить серьёзных инвесторов в Россию будет нелегко. Это признает и первый зампред правительства Денис Мантуров, который заявил, что покинувшие страну после начала войны в Украине иностранные компании не поднимали тему своего возвращения. О нежелании зарубежного бизнеса вернуться в Россию прямо и резко говорят и иностранные предприниматели.

Надо сказать, что «пряники», которыми Дмитриев собирается заманивать иностранцев в Россию, особого аппетита у инвесторов не вызывают. Один из них — участие в разработке запасов нефти на арктическом шельфе. На первый беглый взгляд такое сотрудничество имеет перспективы на успех. Однако сомнения в привлекательности такого бизнеса возникают сразу по нескольким причинам.

Сомнительные оценки запасов

Во-первых, наличие коммерческих запасов нефти на шельфе российских северных морей не доказано. Практически все открытия показывают, что залежи там в основном газовые. Наладить в этой географической зоне морскую добычу нефти Россия с трудом смогла только на одной платформе — «Приразломной» недалеко от береговой линии Печорского моря.

В 2014 году американская корпорация ExxonMobil согласилась профинансировать и организовать поиски нефти на лицензионном участке «Роснефти» в Карском море и потратила около 650 млн долларов на бурение поисково-разведочной скважины к востоку от Новой Земли. Когда бур достиг проектной отметки, в США ввели санкции в связи с поведением России в Украине, и работы пришлось прекратить: скважину закупорили, не проведя положенных испытаний.

Специалисты, участвовавшие в бурении, рассказывают на условии анонимности, что нефть там обнаружилась лишь в виде «выпотов», то есть немногочисленных капель на извлечённых из скважины образцах породы — кернах. Руководство «Роснефти», тем не менее, без веских доказательств объявило об открытии огромного, чуть ли ни уникального месторождения «Победа»…

Геологи нефтегазовой отрасли, выступавшие на многочисленных конференциях, посвящённых потенциалу Арктики, утверждают, что из всех доказанных запасов нефти страны на шельфе находится не более трех процентов, а на арктическом шельфе — половина, то есть всего полтора процента.

И когда министр энергетики Сергей Цивилев утверждает, что запасов нефти на шельфе в России хватит на добычу в течение 32 лет, а разведанные запасы нефти в Арктике составляют порядка 17 млрд тонн, он либо лукавит, либо мешает запасы в море с запасами в прибрежных регионах, либо путает запасы с недоказанными гипотетическими ресурсами. Специалисты таким политизированным высказываниям чиновников доверять не спешат.

Согласно более взвешенным оценкам, в открытых на арктическом шельфе 26 нефте-газо-конденсатных месторождениях (из которых к разработке подготовлены семь) содержится не более 600 млн тонн общих технологически извлекаемых запасов нефти, а никак не 17 млрд.

Рентабельность не просматривается

Во-вторых, важнейшим ограничительным фактором для инвестиций в арктическую нефть остаётся высокая себестоимость её добычи на шельфе.

Вот что заявлял ещё в 2019 году бывший вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун:

«Исходя из наших предположений это будет самая дорогая нефть. Для того чтобы рентабельность была, нефть должна быть $100 плюс исходя из сегодняшних технологий».

С тех пор оценки значительно выросли, а прогнозы мировых цен барреля, наоборот, сократились. Шельфовая нефть российской Арктики останется нерентабельной — а значит, и непривлекательной для инвесторов — даже в условиях значительных налоговых льгот, а правительство уже не раз признавало, что никаких налоговых поблажек нефтяникам в военное время предоставлять оно не намерено.

Кризис доверия

В-третьих, для привлечения посторонних компаний в нефтяные проекты в России придётся основательно менять не просто законодательство, регулирующее доступ иностранцев в нефтегазовую отрасль.

На протяжении четверти века Кремль следовал стратегии, обеспечивающей доминирование отечественных госкомпаний в таких проектах. На арктический шельф допускаются только «Роснефть» для разработки нефтяных запасов и «Газпром» для работы с газом. Иностранцам не разрешается полноценное участие в проектах: они не могут поставить запасы сырья на свой баланс, не могут и рассчитывать на долю в продукции. Их удел фактически ограничен сервисными функциями, что в большинстве случаев стратегическим инвесторам не интересно.

В-четвёртых, работа иностранного инвестора в России сопряжена с высокими рисками. Ведущие деятели западного бизнеса с опытом работы в нашей стране прямо говорят: «Вас там ограбят и убьют».

Более чем 30-летний опыт консультирования иностранных компаний показал, что самой большой опасностью в России их менеджеры считают полную незащищённость — как физическую, так и правовую. «Законы в России действуют избирательно, независимых судов нет, собственность и права на проект отобрать могут в любой момент», — говорят они.

И, наконец, в-пятых, у бизнесменов не может не возникать недоверия к заключенным с российскими партнёрами и с российскими властями контрактам, соглашениям, договорам и прочим взаимно обязывающим документам. Москва нарушала и нарушает любые обещания и обязательства, когда такое решение принимают на политическом уровне в Кремле. Российских гарантий святости подписи попросту не существует.

Кризис доверия не исчезнет ещё долгие годы, и миссия Кирилла Дмитриева пока не имеет шансов на успех. Российским чиновникам и корпоративным менеджерам нечего предложить законопослушным иностранцам.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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