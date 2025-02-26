В Минске за долги продают часть торгового центра на Немиге

В Минске за долги продают часть торгового центра на Немиге1
- 26.02.2025, 17:07
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Начальная стоимость объекта — 2,1 млн рублей.
В Минске за долги продается помещение, в котором ранее был ТЦ «Пассаж на Немиге». Помещение выставлено на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение», сообщает Realt.
Аукцион назначен на 18 марта. Начальная стоимость объекта — 2,1 млн рублей.
Помещение общей площадью 656 «квадратов» расположено на втором этаже торгового центра на Немиге. Торговый центр «Пассаж на Немиге» открылся здесь в «нулевых» годах. Сейчас он не работает. Ранее по соседству с ТЦ работал стоковый магазин, секонд-хенд и другие торговые точки.
Площади продают за долги собственника — компании «Интерэкон-Н». Правда на объект наложены несколько обременений, в том числе ипотека, арест, запрет на совершение регистрационных действий судебного исполнителя.