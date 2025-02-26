«Мужики на войне, а мы живем как в 18-м веке» 10 26.02.2025, 17:16

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В Дагестане взбунтовались жители деревни.

Жители российского села Акнада (Дагестан) дошли до отчаяния и записали видеообращение к диктатору Владимиру Путину. Они жалуются на перебои с электричеством, газо- и водоснабжением, пишет «Кавказский узел».

Обращение записали женщины, так как мужское население в большинстве своем участвует в агрессии против Украины. Они потребовали прекратить их «страдания».

«Каждый год у нас нет ни света, ни воды, ни газа… Каждую зиму люди в этом селе страдают. Дети в школу не ходят, болеют. У многих пневмония… 21-й век, а мы живем как в 18-м веке! Воду таскаем в ведрах… Сколько можно страдать? Не один и не два года… Сколько мужиков у нас на войне страдает, сколько матерей погибших сыновей! Вот у женщины недавно муж умер в Украине. И что? Маленькие дети (у нее — ред.)! Куда она должна обращаться?» — заявили женщины.

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