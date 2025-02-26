Крым вышел Кремлю боком 26.02.2025, 17:33

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Россияне не могут чувствовать себя в безопасности ни на суше, ни на море.

Морпехи Севастопольской 810-й бригады, которая базируется во временно оккупированном Россией Крыму, боятся отправления на фронт. По данным партизанского движения «Атеш», часть личного состава уже вступила в ряды сопротивления и готовит «сюрпризы для командования». Кроме того, российский флот сталкивается с регулярными атаками при заходе в крымские порты. Таким образом, после оккупации украинского полуострова в 2014 году Россия не может чувствовать себя в безопасности ни на суше, ни на море. О том, как сокращается военный потенциал Кремля в Крыму, рассказывает FREEДОМ.

Оккупационная администрация Крыма привлекает детей к изготовлению компонентов оружия, которое российская армия использует в войне против Украины. По данным Центра национального сопротивления, в школе № 5 города Симферополь учеников под руководством военных инструкторов заставляют изготавливать детали для беспилотников и устройства для быстрой зарядки автоматов Калашникова. Российские оккупанты называют это «волонтерской инициативой». На самом деле такие действия — очередное грубое нарушение Москвой норм международного гуманитарного права.

«Кроме принуждения к производству комплектующих для армии оккупантов в крымских школах активно ведется милитаристская пропаганда: детей привлекают к движениям вроде «Юнармии», организовывают встречи с российскими военными и с детства навязывают положительное отношение к войне. Таким позорным образом россияне формируют новое поколение, которое будет полностью подчиняться кремлевской идеологии и будет готово пополнять ряды оккупационной армии в будущем», — отмечают в украинском Центре национального сопротивления.

В прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополь заявили, что Кремль усиливает милитаризацию детей на оккупированном Россией полуострове. В начале февраля 2025 года Путин подписал указ, которым еще больше укрепил значимость организаций по «военно-патриотическому воспитанию» на оккупированных российской армией территориях Украины.

«Мы можем только констатировать, что Российская Федерация — это преступное государство, которое готовится к продолжению войны и поэтому активно работает над тем, чтобы подрастающее поколение было зомбировано, и в будущем его можно было бы использовать в дальнейших военных действиях в качестве «пушечного мяса» — независимо против какого государства», — прокомментировал глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

Милитаризацией Крыма Кремль озаботился сразу после оккупации в феврале 2014 года. Москва поставила перед собой цель — превратить Крым в военную базу. Туда завозили тяжелую технику, средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также тысячи солдат. Россия разместила на аэродромах оккупированного полуострова большое количество военных самолетов, в крымские порты заходили боевые суда, в регионе регулярно проводили военные учения.

«На севере Крыма была создана временная группировка сил, на Перекопских валах были созданы мощные земляные оборонительные сооружения, которые потом усовершенствовались. Там в постоянной готовности на ротационной основе пребывали бригады российской армии», — рассказал руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук.

После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину неприступность военных объектов в оккупированном Крыму оказалась под вопросом:

уже в апреле 2022 года Россия лишилась флагмана Черноморского флота РФ — гвардейского ракетного крейсера «Москва»;

около десятка десантных катеров были выведены из строя или полностью уничтожены;

затонули три больших десантных корабля: «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Кеников»;

еще пять судов — «Оленегорский горняк», «Минск», «Ямал», «Азов» и «Константин Ольшанский» — получили серьезные повреждения;

Силы обороны Украины поразили два российских ракетоносца проекта «Каракурт» — «Аскольд» и «Циклон» и подводную лодку «Ростов-на-Дону».

По информации издания Bild, Украина потопила около 20% всего Черноморского флота России. Из-за угрозы дальнейших потерь остатки флота отвели в дальние гавани. Но время от времени на ремонт в Севастополь заходили военные российские суда. И становились целями ВСУ.

«Краболовкой стал Севастополь. Да, можно временно дислоцироваться в Новороссийске, в Туапсе, в Сочи, но если пошла неисправность — кораблю придется возвращаться на ремонт в Севастополь. А тут его уже ждут наши ракеты и дроны», — отметил Павел Лакийчук.

Целями ВСУ в оккупированном Россией Крыму стали и другие военные объекты: командные пункты, склады с вооружением, системы ПВО и нефтеперерабатывающие предприятия. Так, после удара дрона 7 октября 2024 года в Феодосии неделю горела нефтебаза. Полностью уничтожены 8 резервуаров с топливом. Эта база была важным объектом снабжения для российских оккупантов в Крыму. А еще это был единственный нефтеналивной терминал на полуострове, куда могли доставлять топливо танкеры. В итоге логистика поставок в Крым значительно усложнилась.

«В армии есть выражение, что топливо — кровь для мотора. Мы понимаем, что без авиационного керосина, без дизельного топлива ничего не поедет, не полетит и, в конце концов, не будет стрелять на поле боя. Поэтому эта стратегия Украины, начиная с 2022 года, во-первых, принесла успех Силам обороны, во-вторых, стала влиять на ресурсность российской армии», — прокомментировал спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.

Из-за проблем со снабжением топливом в конце 2024 года для переброски цистерн с горючим Россия стала использовать Керченский (Крымский) мост, соединяющий территорию РФ с временно оккупированным полуостровом.

«Крымский мост не может полноценно использоваться, у него нет технических возможностей, чтобы перебрасывать по нему грузовые эшелоны в полной мере. Но сегодня россияне вынуждены идти на нарушения при эксплуатации этих железнодорожных путей, надеясь на русское «авось», — продолжил Братчук.

С начала 2025 года после успешных и массовых ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Россия вынуждена была перестраивать логистику поставок горючего для своей армии через оккупированный Крым. Теперь российские оккупанты избегают создания больших запасов топлива из-за угрозы атак украинских БпЛА. Из-за таких долговременных поставок российская армия испытывает дефицит горючего, а на крымских заправках растут цены.

«Судя по составам, которые идут с территории РФ, их география изменилась вследствие участившихся успешных атак по российским НПЗ в приграничных и тыловых регионах. Все больше составов прибывает в Крым из дальних регионов, что делает перевозку более сложной и дорогостоящей», — отметили в партизанском движении «Атеш».

На оккупированном Россией полуострове активно действует информационное сопротивление. Подпольщики и партизаны помогают Силам обороны Украины. Жители передают важную информацию о людях, поддерживающих войну Российской Федерации против Украины, а также о преступлениях российских оккупантов в отношении местного населения.

Оккупация Крыма Россией — грубое нарушение международного права, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

«Суверенитет нарушила Россия. И поэтому в момент, когда Россия будет слабой (а она будет, безусловно), в этот момент все вернется. Наша задача, чтобы все вернулось. Чем раньше — тем лучше. И вернулось дипломатически», — акцентировал он.

Кремль стремился сделать аннексию Крыма новой нормой, но мировое сообщество не признало ее. Фундаментальные принципы международного права остаются четкими: территориальная целостность Украины должна быть полностью восстановлена.

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