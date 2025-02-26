Электронный больничный планируют ввести в Беларуси до конца года 1 26.02.2025, 17:42

Он призван остановить подделки бумажных документов.

Электронный больничный планируют ввести в Беларуси до конца 2025 года. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Наталья Павлюченко. По ее словам, проект реализуют на электронной площадке Минздрава.

О том, что в Беларуси могут ввести электронный больничный, стало известно в начале прошлого года. Подчеркивалось, что нововведение нужно, «чтобы подкрепить социальные права граждан», а также уменьшить ошибки работодателей, облегчить труд при назначении и выплате пособий по временной нетрудоспособности. Электронный больничный должен помочь остановить подделки, которые встречались в бумажных документах.

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