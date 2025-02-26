закрыть
26 февраля 2025, среда, 18:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Коварный март: синоптики рассказали, каким будет начало весны для белорусов

  • 26.02.2025, 17:53
Коварный март: синоптики рассказали, каким будет начало весны для белорусов

Эксперты обещают две волны тепла.

В Беларуси вот-вот наступит календарная весна. И она уже готовит сюрпризы, пишет «Точка».

Синоптики говорят, что март будет очень непредсказуемым.

Но вот последний день зимы сюрпризов не обещает.

Температура минимальная ночью будет от +1°С по западу до -10°С по востоку страны, максимальная днем – от 0 до +7°С, сообщает Белгидромет.

Погода на 1 марта

С началом весны на большей части территории республики пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от -5 до +2°С, максимальная днем – от -1 до +6°С.

Будет ли тепло на 8 марта?

Две волны тепла обещают авторы тематического Telegram-канала «Надвор'е».

Короткая волна будет длиться с 3 по 4 марта. А затем ожидается приход и более основательного тепла. Вторая мартовская волна начнется с 6-го числа.

Поэтому на 8 марта предварительный прогноз такой:

«В Беларуси 6–8 марта стоит ожидать +10...+14°С, а по западу температура может подняться и до +16°С», – отметили синоптики.

Однако при этом такой длительный период сухой погоды дает неблагоприятный прогноз по запасам почвенной влаги на значительной территории Беларуси.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук