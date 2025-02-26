Коварный март: синоптики рассказали, каким будет начало весны для белорусов 26.02.2025, 17:53

Эксперты обещают две волны тепла.

В Беларуси вот-вот наступит календарная весна. И она уже готовит сюрпризы, пишет «Точка».

Синоптики говорят, что март будет очень непредсказуемым.

Но вот последний день зимы сюрпризов не обещает.

Температура минимальная ночью будет от +1°С по западу до -10°С по востоку страны, максимальная днем – от 0 до +7°С, сообщает Белгидромет.

Погода на 1 марта

С началом весны на большей части территории республики пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от -5 до +2°С, максимальная днем – от -1 до +6°С.

Будет ли тепло на 8 марта?

Две волны тепла обещают авторы тематического Telegram-канала «Надвор'е».

Короткая волна будет длиться с 3 по 4 марта. А затем ожидается приход и более основательного тепла. Вторая мартовская волна начнется с 6-го числа.

Поэтому на 8 марта предварительный прогноз такой:

«В Беларуси 6–8 марта стоит ожидать +10...+14°С, а по западу температура может подняться и до +16°С», – отметили синоптики.

Однако при этом такой длительный период сухой погоды дает неблагоприятный прогноз по запасам почвенной влаги на значительной территории Беларуси.

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