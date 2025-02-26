«Хоть сам себе сверли» 6 26.02.2025, 18:04

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Минчанин возмутился ценам на стоматологию.

Пользователь с ником a.hurynovich поделился в Threads, как ему сложно попасть к стоматологу в Минске. По его словам, записаться в государственную клинику оказалось нереально – «везде очередь минимум на месяц». В итоге он пошел в частную, но там его ждал сюрприз, пишет Citydog.

Минчанин рассказал, что у него разболелся зуб и к тому же еще четыре нужно полечить. Сначала он попытался записаться в госстоматологию, но все ближайшие даты оказались заняты. «Везде очередь минимум на месяц, хоть сам себе сверли», – написал он.

Тогда он решил обратиться в частную клинику, надеясь быстрее справиться с проблемой. Но вместо лечения ему сделали только чистку – а на выходе вручили чек на 230 руб. «Притом что даже зубы не залечили!» – возмутился мужчина.

Минчанин задается вопросом, почему стоматологические услуги в городе такие дорогие. По его словам, лечение зубов стало настоящей роскошью, а цены в частных клиниках сравнимы со стоимостью аренды жилья.

В комментариях к посту многие пользователи согласились с ним, но были и те, кто считает, что «у нас с государственной медициной все хорошо. Просто нужно знать клиники и врачей».

«Пломбы в частной от 100 с чем-то рублей. Но к хорошему врачу реально запись на месяц вперед», – написала Юлия.

«Откуда такое удивление? К хорошему врачу в реалиях теперешней Беларуси будет действительно сложно попасть. Плюс, конечно же, дорого, если хотите к хорошему специалисту, которому можно доверять. Я к своему стоматологу хожу два раза в год и записываюсь за месяц-полтора, зато зубы всегда в порядке, потому что сразу лечу проблему. Но как будто у вас уже набралось порядочно зубов и вы затянули с записью», – поделилась мнением пользовательница с ником aloye_vera.

«Цена в государственных плюс-минус одинаковая с частной. 150+ руб., если удалить нерв. Запломбировать канал еще 150 руб.», – написал Юрий.

«Фигня. В Дзержинске и платно очереди на пару месяцев. Заболел зуб, и не знаешь, что делать. Бесплатно в поликлинике лечат без анестезии. В Минске хоть можно купить и вколют», – считает Анастасия.

«Я лечу очень дорого, и от “хорошего” врача там только слово. И да, записаться невозможно. Обошла все приличные стоматологии района, везде отношение примерно такое: сначала любезность – завлечь в эту сеть, причем цена указана “приблизительно” (можете в конце умножить на 2), а далее, даже если вас не устраивает процесс, уже невозможно съехать, так как лечение начато. Каждый раз ощущаю, что они не помочь хотят, а побольше выкачать денег», – поделилась опытом Ксения.

«Лечите в поликлинике бесплатной. Я так делаю, и все хорошо. Ничего плохого со мной, тьфу-тьфу, не сделали. Правда, чистку в бесплатной вряд ди сделают, а кариес устранить – вполне», – посоветовала Анна.

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