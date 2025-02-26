Набиуллина запустила в России «печатный станок» 2 26.02.2025, 18:34

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ЦБ РФ «напечатал» 8 триллионов рублей для бюджета и госкомпаний.

Российские власти после вторжения в Украину запустили масштабную денежную эмиссию, чтобы с помощью «печатного станка» покрыть дефицита бюджета и профинансировать госкорпорации, вовлеченные в мегапроекты Кремля.

С начала 2022 года по октябрь 2024 года денежная база — то есть объем денег Центрального банка в финансовой системе — подскочила на 8,2 трлн рублей, подсчитала группа экономистов Института Гайдара и РАНХиГС в статье, опубликованной в журнале «Вопросы экономики». По сравнению с довоенным периодом темпы денежной эмиссии практически ЦБ удвоились, следует из их подсчетов: так, за 2019-22 гг денежная база выросла лишь на 4,3 трлн рублей.

Главным механизмом запущенного «печатного станка» стали операции ликвидными активами Фонда национального благосостояния. Хотя власти утверждают, что «тратят» фонд на латание бюджетных дыр и инвестпроекты, на деле валюта и золото из ФНБ остаются в собственности государства, а меняется лишь формальный владелец — с Минфина на ЦБ.

Минфин продает золото и валюту Центробанку, а тот, чтобы расплатиться, проводит эмиссию рублей по курсу. По такой же схеме проходили операции с предшественником ФНБ — Резервным фондом. «Резервный фонд хранится в валюте на счетах Центрального банка и продается Центральному банку. Центральный банк для покупки печатает деньги, идет эмиссионное финансирование», — описывал механизм ранее экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

ЦБ проводит компенсирующие операции так называемого «зеркалирования»: он продает часть юаней из ФНБ на бирже, изымая из оборота «напечатанные» рубли. Но их объем ничтожен по сравнению с эмиссией. Так, операции с ФНБ составили 4,5 трлн рублей, а биржевые интервенции — лишь 300 млрд. В результате денежная база увеличилась на 4,2 трлн рублей, подсчитали экономисты ИГ и РАНХиГС.

Только за прошлый год ЦБ «напечатал» 1,3 трлн рублей для бюджета и еще 1 трлн рублей для госкомпаний, следует из данных Минфина. Вливания в казну состоялись в декабре, когда Центробанку были проданы 55,5 млрд юаней и 58,9 тонны золота. Финансирование госкорпораций шло практически каждый месяц, а крупнейшими получателями эмиссионных денег стали «Ростех» (340 млрд рублей), ВЭБ (236 млрд рублей), «Автодор» (81 млрд рублей), Государственная транспортно-лизинговая компания (78 млрд рублей), Газпромбанк (75 млрд).

Помимо операций с ФНБ денежная база выросла за счет кредитов, которые ЦБ выдавал банкам: по подсчетам экономистов Института Гайдара и РАНХиГС, это 4,5 трлн рублей — в 45 раз больше, чем за сопоставимый довоенный период.;

Вслед за денежной базой в России резко выросла денежная масса — то есть общий объем рублей в экономике. Агрегат М2, который включает наличные деньги, а также все средства на счетах увеличился в прошлом году на 19,2%, годом ранее — на на 19,4%, а в 2022-м — на на 24,4% и достиг рекордных 117,2 трлн рублей. За три года рублевой массы в экономике стало больше на 51 триллион рублей, или 77%. «За последние 25 лет не было ни одного эпизода такого роста за такой короткий промежуток времени», — жаловался в декабре директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Гаган.

Именно с этим — «ускорением роста денежного предложения» — связано повышение инфляции в России в последние годы, пишут экономисты. Помимо вливаний от ЦБ, рублей стало больше из-за всплеска банковского кредитования. Его, в свою очередь, поддержали «льготные программы и снижение нормы обязательного резервирования, что выразилось в увеличении кредитного мультипликатора», говорится в статье.

«Безудержное печатание ничем не обеспеченных денег» вылилось и в более слабый курс рубля, отмечает инвестбанкир Евгений Коган. Денежная масса в России растет в 7 раз быстрее, чем в США, указывает он и задается вопросом: «Кого-то еще удивляет, почему у нас такая инфляция?».

По данным Росстата, на середину февраля 2025 года темпы роста потребительских цен в России достигли 10%. По сравнению с 2023 годом (7,4%) инфляция ускорилась почти в 1,5 раза, несмотря на повышение ставки ЦБ до 21% годовых — максимума за последние два десятилетия. В ближайшее время инфляция продолжит ускоряться, и к марту достигнет 10,6%, прогнозирует ЦБ. Возвращение к целевой 4-процентной инфляции регулятор ожидает не раньше 2026 года.

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