Дональд Туск: Европа должна противостоять капитуляции Украины 2 26.02.2025, 19:02

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Дональд Туск

Премьер Польши призвал проявить солидарности и найти хороший способ положить конец войне.

Европейские лидеры должны противостоять капитуляции Украины, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в преддверии виртуальной встречи лидеров Евросоюза по итогам переговоров французского президента Эмманюэля Макрона и его американского коллеги Дональда Трампа.

«Мы не можем согласиться с капитуляцией Украины перед <...> требованиями России, в том числе территориальными. <...> Объединившись и проявив солидарность, мы найдем хороший способ положить конец этой войне», — сказал Туск в видео, опубликованном в X.

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