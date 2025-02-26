Зеленский: Украина готова платить за новую помощь США, но не за прошлую

Зеленский: Украина готова платить за новую помощь США, но не за прошлую1
- 26.02.2025, 19:22
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В соглашении по полезным ископаемым нет пункта о долге за оказанную военную помощь.
В соглашении Украины и США по ресурсам нет требований о компенсации оказанной военной помощи, заявил журналистам украинский лидер Владимир Зеленский.
«В соглашении по полезным ископаемым нет ни $500 млрд долга, ни $350 [млрд], ни $100 [млрд]. Это было бы несправедливо по отношению к нам», — сказал он (цитата по УНИАН).
По словам президента Украины, он не согласился бы и на компенсацию в «10 центов». «Вопрос не в том, что мы не благодарны. Мы благодарны. Если в следующем соглашении будет условие, что новая помощь не будет бесплатной, я не буду играть. Скажут что — мы будем возвращать», — уточнил он.