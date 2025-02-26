WSJ опубликовала список мировых супермиллиардеров 4 26.02.2025, 19:30

В свой список газета включила миллиардеров с состоянием более $55 млрд.

The Wall Street Journal опубликовала список супермиллиардеров мира из 24 имен — в него попали те, чье состояние составляет более $55 млрд.

В первой десятке списка:

1. Основатель Tesla, SpaceX, владелец Х Илон Маск — $419,4 млрд.

2. Основатель Amazon Джефф Безос — $263,8 млрд;

3. Глава LVMH Бернар Арно — $238,9 млрд;

4. Сооснователь Oracle Лоуренс Эллисон — $237 млрд;

5. Основатель Facebook и Meta Марк Цукерберг — $220,8 млрд;

6. Соучредитель материнской компании Google Alphabet Сергей Брин — $160,5 млрд;

7. Бывший генеральный директор Microsoft Стивен Балмер — $157,4 млрд;

8. Председатель совета директоров холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — $154,2 млрд;

9. Руководители Walmart братья Джеймс и Самюэл Робсон Уолтоны — по $117,5 и $114,4 млрд соответственно.

Некоторые из этих имен содержатся и в списках 10 самых богатых миллиардеров Forbes и Bloomberg (в обоих Маск занимает первое место, но его состояние оценивают скромнее, примерно в $360 млрд), некоторых имен в списке WSJ нет: например, основателя Microsoft Билла Гейтса (шестое место у Bloomberg) и основателя Inditex (бренд Zara) Амансио Ортеги (девятое место у Forbes).

WSJ отмечает, что за последние годы миллиардеры значительно нарастили свои состояния и появился разрыв как между богатыми и сверхбогатыми, так и среди сверхбогатых. Газета напомнила, что Forbes опубликовал свой первый список миллиардеров из 140 человек в 1987 году. Тогда их совокупное состояние составляло $295 млрд, а самый богатый из них, японский магнат в сфере недвижимости Ёсиаки Цуцуми, владел состоянием в $20 млрд. Теперь же состояние только Илона Маска превышает $350 млрд, то есть он богаче Цуцуми как минимум в 17 раз.

«Миллиардеры всегда, очевидно, владели значительными состояниями, но теперь вы говорите о различиях в самом миллиардерском сообществе. Поразительно, насколько выросли состояния некоторых из этих людей», — сказала руководитель отдела аналитики компании Altrata, которая изучает супермиллиардеров, Майя Имберг WSJ.

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